Верховный суд отказал защите Ачба в допросе экс-президента Абхазии

СУХУМ, 9 июл - Sputnik, Асмат Цвижба. Кассационная коллегия Верховного суда Абхазии отказала адвокату Инге Габилая в удовлетворении ходатайства о допросе свидетеля Рауля Хаджимба.

Ходатайство о допросе Рауля Хаджимба было оглашено адвокатом Бориса Ачба Ингой Габилая, которая отметила, что экс-президент – один из самых важных свидетелей по делу. По ее словам, обвинение утверждало, что Ачба ввел в заблуждение Хаджимба еще до того, как последний был допрошен следствием. Кроме того, в Сухумском суде протокол опроса Хаджимба не был принят во внимание, отметила адвокат.

"Я считаю, что будет неуважением, проявленным к экс-президенту, который явился в зал суда, если его показания посчитают ненужными. Если бы они были ненужными, тогда их бы не было при формировании обвинительного заключения. Его показания абсолютно противоречат тому, что было установлено судьей", - добавила Габилая.

Представитель Генеральной прокуратуры Эльвира Хазириши подчеркнула, что в суде первой инстанции стороной обвинения неоднократно были направлены письма в адрес Хаджимба о необходимости его явки в суд. Свидетель не являлся и предоставил письмо, в котором говорил о том, что показания, данные на предварительном следствии, он полностью подтверждает и не против их оглашения.

"Мы оглашали опрос Рауля Джумковича, он не говорил нам о том, что дал Ачба указания подписать договор с неким Филимоновым, что работы были выполнены, и он общался с представителями организаций, которые их выполняли, что он видел, как работы были выполнены. Мы можем огласить опрос, и ничего нового нам свидетель не скажет", - сказала она.

Хазириши отметила, что нарушением является и то, что на протяжении всего процесса Хаджимба находился в зале суда, что запрещено свидетелям.

Суд, посовещавшись на месте, принял решение отказать адвокату Габилая, так как "доказательства, представленные защитой, не являются новыми по данному уголовному делу".

На это решение Габилая заявила ходатайство об отводе всего состава Кассационной коллегии.

"Такое решение быть не могло, явка свидетеля обеспечена, все в отношении моего подзащитного крутится вокруг экс-президента Абхазии. Я считаю, что пригласить в суд экс-президента Абхазии и не допросить его, означает, что Кассационная коллегия относится предвзято, у нас нет доверия. Считаю, что суд заинтересован в исходе дела и необъективен. Для меня все уже очевидно", - сказала адвокат.

Гособвинение назвало ходатайство об отводе "голословным" и отметило, что нет никаких конкретных фактов, которые могут указывать на предвзятость коллегии.

Решение по ходатайству об отводе всего состава Кассационной коллегии будет принято председателем Верховного суда. Заседание на этом было завершено.

Бывший генеральный директор РУП "Абхазавтодор" Борис Ачба обвиняется в хищении бюджетных средств в особо крупном размере – 19 471 162 рубля. На заседании 5 мая Сухумский городской суд признал виновным Ачба и приговорил его к семи годам заключения под стражу, с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима и конфискацией имущества.