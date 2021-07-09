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"Мы не справимся одни": глава Минздрава Абхазии обратился к населению

© Foto / АПСНЫПРЕСС
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1388)
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В связи с ухудшением эпидобстановки в стране, увеличением количества зараженных коронавирусом в Гудаутском ковидном госпитале открыто дополнительное отделение.

СУХУМ, 9 июл - Sputnik. Медучреждения Абхазии перешли к пиковым нагрузкам, которые фиксировались в прошлом году, заявил глава Минздрава Эдуард Бутба. 

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"Мы расслабились, начали вести себя свободно, маски мы не носим, проводим массовые мероприятия и это приводит к тяжелым последствиям. Медицинское сообщество работает в перегруженном режиме. На сегодня мы мобилизуем все наши силы и резервы", - приводит слова Бутба агентство Апсныпресс. 

В Гудаутском госпитале открыли дополнительное отделение для лечения пациентов с COVID-19 - четвертый этаж оборудован всем необходимым, туда командирована дополнительная бригада медиков. В медучреждении в настоящее время проходят лечение от коронавируса 131 пациент. 

По словам министра, пока не нужно разворачивать все дополнительные места в госпитале, это будет происходить поэтапно, по мере поступления больных.

Эдуард Бутба напомнил, что в этом году абхазским медикам приходится справляться своими силами, а в прошлом году помогали российские медики, а также в Сухуме был развернут мобильный многопрофильный госпиталь Минобороны РФ.

"Наше население должно нам помочь, мы не справимся одни. Нужно относиться к этому с пониманием. Поступают уже молодые ребята с поражением легких более 75%, это очень серьезно и может привести к тяжелым последствиям. Услышьте нас, берегите свое здоровье, и соблюдайте санитарные ограничения", - добавил Бутба.

Глава Минздрава подчеркнул, что коронавирус начали фиксировать у детей. 

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В Сухуме будет открыто обсервационное отделение на базе первой поликлиники. В детской поликлинике в столице в ковидном кабинете принимают более 50 детей за день, рассказал министр. Там же проводят ПЦР-тесты, в случае необходимости направляют в амбулаторный центр в Синопе для проведения инъекций, если ребенок нуждается в дополнительной помощи, его направляют в первую поликлинику Сухума, объяснил Эдуард Бутба.

"Там развернут 11-14 коек и будут дежурить медики республиканской детской больницы. Дети со средней степенью тяжести здоровья будут находиться под наблюдением и получат медикаментозное лечение", - сказал он.

Если состояние детей будет тяжелое, то их направят в Гудаутскую ЦРБ на реанимобиле, где они пройдут специализированное стационарное лечение.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1388)

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