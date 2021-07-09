"Opera Viva": музыкальный фестиваль прошел в Абхазии

Главной темой фестиваля «Opera Viva” в этом году было творчество композитора Джоаккино Россини, музыканты исполнили его произведения.

СУХУМ, 9 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Международный оперный фестиваль "Opera Viva" прошел в Абхазии 9 июля.

Изначально по задумке организаторов фестиваль должен был пройти на сцене Абхазского драматического театра, но из-за введенных ограничений на площади у театра была построена специальная сцена.

Благодаря этому удалось собрать даже больше зрителей, некоторые из которых даже не планировали попасть на праздник музыки, но были приятно удивлены. Площадь у драмтеатра "окружили" любители классики, зрителям не хватило места у сцены, они заняли парапеты и лавочки в парке.

Среди поклонников итальянской классики было много туристов.

"Когда мы узнали, что из-за пандемии в Абхазии было решено закрыть все театры и музеи, уже расстроились. Но сегодня были приятно удивлены, решили просто прогуляться по набережной, а наткнулись на потрясающий концерт", - сказала жительница Воронежа Ирина, которая приехала отдыхать в Сухум с подругой.

Фестиваль "Opera Viva" прошел на набережной Сухума © Sputnik / Томас Тхайцук

Фестиваль "Opera Viva" прошел на набережной Сухума © Sputnik / Томас Тхайцук

Фестиваль "Opera Viva" прошел на набережной Сухума © Sputnik / Томас Тхайцук

Фестиваль "Opera Viva" прошел на набережной Сухума © Sputnik / Томас Тхайцук

Фестиваль "Opera Viva" прошел на набережной Сухума © Sputnik / Томас Тхайцук

Фестиваль "Opera Viva" прошел на набережной Сухума © Sputnik / Томас Тхайцук

Фестиваль "Opera Viva" прошел на набережной Сухума © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 7 © Sputnik / Томас Тхайцук Фестиваль "Opera Viva" прошел на набережной Сухума

На сцене одновременно звучали сто музыкантов Государственного камерного оркестра Абхазии, Симфонического оркестра Государственной филармонии Адыгеи, Абхазской государственной хоровой капеллы, Государственной капеллы Москвы имени Вадима Судакова, а также оперные певцы Нана Черкезия, Алхас Ферзба, Екатерина Богачева, Нугзар Какалия, Юлия Почкалова, Юрий Ростоцкий и Владимир Казаков.

"Спасибо за такой теплый прием, что вы собрались, от имени всех участников, музыкантов из Абхазии и России. Надеюсь, что этот фестиваль расширит рамки границ, мы сможем проводить не только в Сухуме и в нем смогут участвовать мировые звезды. Надеюсь, что это начало большого творческого пути", - сказала руководитель проекта Нинель Бжания.

Фестиваль пришелся по душе не только гостям столиц, но и сухумцам.

"Хорошо, что даже в такие сложные для республики времена, есть чему радоваться и есть возможность провести время с пользой", - отметила жительница Сухума Рада.

Фестиваль планируют сделать ежегодным, чтобы он проводился не в один, а в несколько дней.