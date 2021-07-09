"Opera Viva": музыкальный фестиваль прошел в Абхазии

СУХУМ, 9 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Международный оперный фестиваль "Opera Viva" прошел в Абхазии 9 июля.
Изначально по задумке организаторов фестиваль должен был пройти на сцене Абхазского драматического театра, но из-за введенных ограничений на площади у театра была построена специальная сцена.
Благодаря этому удалось собрать даже больше зрителей, некоторые из которых даже не планировали попасть на праздник музыки, но были приятно удивлены. Площадь у драмтеатра "окружили" любители классики, зрителям не хватило места у сцены, они заняли парапеты и лавочки в парке.
Среди поклонников итальянской классики было много туристов.
"Когда мы узнали, что из-за пандемии в Абхазии было решено закрыть все театры и музеи, уже расстроились. Но сегодня были приятно удивлены, решили просто прогуляться по набережной, а наткнулись на потрясающий концерт", - сказала жительница Воронежа Ирина, которая приехала отдыхать в Сухум с подругой.
- Фестиваль "Opera Viva" прошел на набережной Сухума© Sputnik / Томас Тхайцук
- Фестиваль "Opera Viva" прошел на набережной Сухума© Sputnik / Томас Тхайцук
- Фестиваль "Opera Viva" прошел на набережной Сухума© Sputnik / Томас Тхайцук
- Фестиваль "Opera Viva" прошел на набережной Сухума© Sputnik / Томас Тхайцук
- Фестиваль "Opera Viva" прошел на набережной Сухума© Sputnik / Томас Тхайцук
- Фестиваль "Opera Viva" прошел на набережной Сухума© Sputnik / Томас Тхайцук
- Фестиваль "Opera Viva" прошел на набережной Сухума© Sputnik / Томас Тхайцук
На сцене одновременно звучали сто музыкантов Государственного камерного оркестра Абхазии, Симфонического оркестра Государственной филармонии Адыгеи, Абхазской государственной хоровой капеллы, Государственной капеллы Москвы имени Вадима Судакова, а также оперные певцы Нана Черкезия, Алхас Ферзба, Екатерина Богачева, Нугзар Какалия, Юлия Почкалова, Юрий Ростоцкий и Владимир Казаков.
"Спасибо за такой теплый прием, что вы собрались, от имени всех участников, музыкантов из Абхазии и России. Надеюсь, что этот фестиваль расширит рамки границ, мы сможем проводить не только в Сухуме и в нем смогут участвовать мировые звезды. Надеюсь, что это начало большого творческого пути", - сказала руководитель проекта Нинель Бжания.
Фестиваль пришелся по душе не только гостям столиц, но и сухумцам.
"Хорошо, что даже в такие сложные для республики времена, есть чему радоваться и есть возможность провести время с пользой", - отметила жительница Сухума Рада.
Фестиваль планируют сделать ежегодным, чтобы он проводился не в один, а в несколько дней.