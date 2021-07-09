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Число смертельных случаев среди пациентов с COVID-19 в Абхазии достигло 260

© Sputnik / Георгий Зимарев
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1388)
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Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 168 человек из 467 протестированных в Абхазии. 

СУХУМ, 9 июл - Sputnik. Число смертельных случаев среди пациентов с COVID-19 в Абхазии достигло 260, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса. 

© Foto / АПСНЫПРЕСС
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В Гудаутской ЦРБ умер пациент 69 лет, в Гагрской больнице скончались двое мужчин 70 и 81 года.

В Гудаутском госпитале находятся на стационарном лечении 131 человек. В тяжелом состоянии 40 человек, состояние здоровья 29 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 41 пациент, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 24, в Гагрской ЦРБ – 44, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 18673 человека. Выздоровели 15750 человек.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1388)

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