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Парламент Абхазии принял в первом чтении закон о применении контрольно-кассовой техники

© Sputnik / Асмат Цвижба
В Абхазии
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Законопроект должен вступить в силу с 1 сентября, а процедура установки системы в республике должна быть окончена к 2024 году.

СУХУМ, 12 июл - Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии принял закон "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Абхазии" в первом чтении.

По словам докладчика законопроекта, министра по налогам и сборам Абхазии Джансуха Нанба, согласно документу, ведомство сможет получать информацию о всех транзакциях в Абхазии в онлайн режиме. Это позволит защитить права и интересы потребителей и сократит количество налоговых проверок.

Нанба подчеркнул, что законом предусматривается установка машин в коммерческих банках, благодаря чему люди, вносящие платежи в бюджет, будут знать точно, поступили его деньги в бюджет или нет.

© Foto / Министерство по налогам и сборам РА
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Глава ведомства уточнил, что законопроект должен вступить в силу с 1 сентября, а процедура установки системы в республике должна быть окончена к 2024 году.

Министр объяснил, что через систему будет проходить 95 процентов оборота в республике, но контрольно-кассовые машины не будут применяться в отдаленных районах, где есть проблемы со связью. Те, кто работает по патентной системе налогообложения, также будут освобождены от установки ККМ.

Депутаты затронули проблему работы техники в условиях частых отключений света в республике. По словам Нанба, было бы идеально приобрести модели, которые смогут какое-то время функционировать на автономном питании.

Депутат Натали Смыр поддержала законопроект и отметила, что введение ККМ поможет отследить существующие обороты и упростить систему налогообложения.

Источник финансирования реализации проекта пока не определен.

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