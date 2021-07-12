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Парламент избрал судей Верховного, Арбитражного, Сухумского и Гулрыпшского судов

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В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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На заседании сессии Парламента Абхазии избраны судьи Верховного, Арбитражного, Сухумского городского и Гулрыпшского районного судов.

СУХУМ, 12 июл -Sputnik, Асмат Цвижба. Депутаты избрали судей Верховного, Арбитражного, Сухумского городского и Гулрыпшского районного судов.

Кандидатов представил председатель комитета по государственно-правовой политике Валерий Агрба. Он отметил, что все кандидатуры были рассмотрены на заседании профильного комитета и по каждому принято положительное заключение.

Тайным голосованием депутаты избрали Лию Адлейба и Эсму Корсая на должность судьи Верховного суда.

На должность судей Арбитражного суда депутаты избрали Асиду Джения и Каму Аристава.

На должность судьи Гулрыпшского районного суда избрана Марина Ануа.

Астамура Тванба избрали на должность судьи Сухумского городского суда.

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