Парламент избрал судей Верховного, Арбитражного, Сухумского и Гулрыпшского судов

СУХУМ, 12 июл -Sputnik, Асмат Цвижба. Депутаты избрали судей Верховного, Арбитражного, Сухумского городского и Гулрыпшского районного судов.
Кандидатов представил председатель комитета по государственно-правовой политике Валерий Агрба. Он отметил, что все кандидатуры были рассмотрены на заседании профильного комитета и по каждому принято положительное заключение.
Тайным голосованием депутаты избрали Лию Адлейба и Эсму Корсая на должность судьи Верховного суда.
На должность судей Арбитражного суда депутаты избрали Асиду Джения и Каму Аристава.
На должность судьи Гулрыпшского районного суда избрана Марина Ануа.
Астамура Тванба избрали на должность судьи Сухумского городского суда.
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