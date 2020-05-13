Горячие споры и минус кандидатура: как Парламент назначал судей Абхазии

На сессии Народного Собрания Абхазии, которая прошла в среду 13 мая, парламентарии решали профессиональную судьбу двух претендентов, представленных на должность судей Верховного суда, Джамала Гогия и Оксаны Пилия.

Прошедшее в среду 13 мая заседание Парламента Абхазии выдалось жарким и эмоциональным. Помимо земельных вопросов и решения о продлении работы депутатской комиссии по проверке деятельности паспортно-визовой службы МВД Абхазии, народным избранникам предстояло рассмотреть две кандидатуры на должности судей Верховного суда.

Бадри Есиава, Sputnik

Кулуарные пересуды

Как говорится, ничего не предвещало беды, но эти назначения, которые, на первый взгляд, не должны были вызвать горячей дискуссии, и поссорили депутатов Батала Табагуа и Валерия Агрба, которые обменялись взаимными претензиями по поводу объективности и заинтересованности в решении подобных задач.

Все началось с вопроса о том, почему на сессии отсутствует представитель президента в Парламенте Дмитрий Шамба, который заранее предупредил спикера Народного Собрания о том, что он не сможет присутствовать на заседании. Кандидатуры представил глава профильного комитета Валерий Агрба.

Батал Табагуа предложил отложить рассмотрение этих кандидатур без представителя президента, так как он хотел услышать ответы на некоторые вопросы, которые, по его словам, обсуждаются кулуарно.

Прояснить ситуацию попытался депутат Валерий Агрба и посоветовал коллегам не опережать события, так как голосование еще не началось, и если существуют конкретные факты о неких кулуарных разговорах, он предложил их открыто озвучить.

По словам Агрба, кандидатуры Гогия и Пилия были представлены президентом 15 апреля, и согласно Конституции страны, Парламент должен их рассмотреть в течение 30 дней после этого. До окончания срока остается всего один день, и откладывать этот вопрос нельзя, подчеркнул он.

Табагуа парировал тем, что подобные примеры переноса назначений судей разных инстанций в практике Парламента уже были и обвинил некоторых коллег в принятии таких решений, исходя из личных интересов.

"Нас с таким же успехом вводили в заблуждение, что 23 является двумя третями (речь о системе подсчета голосов депутатов во время назначений - ред.). Мы два года не могли добиться в суде, чтобы принять решение, потому что кулуарным образом некоторые наши депутаты ходили к судьям, им говорили о том, что их "вытащат" на квалификационную Коллегию судей, угрожали им, и поэтому они не могли принять решение. Я хочу, чтобы все это знали", - сказал Табагуа.

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Валерий Агрба сделал замечание коллеге за то, что тот, как посчитал Агрба, сказал лишнее. Спор перерос в скандал после того, как Табагуа обвинил Агрба в предвзятости. Депутаты пригрозили друг другу разговором с глазу на глаз.

Прокурорский переполох

Кандидатов на пост судьи Верховного суда, действующего руководителя аппарата ВС Джамала Гогия и действующую судью Оксану Пилия пригласили в зал заседания Парламента. Валерий Агрба представил коллегам биографию Гогия, чью кандидатуру рекомендовал к принятию профильный комитет.

Депутат Батал Табагуа поинтересовался у Гогия о том, где тот находился во время войны. Гогия рассказал, что всю войну он был в родовом селе Беслахуба Очамчырского района в доме, где в тот период располагался штаб абхазских бойцов и который впоследствии был сожжен грузинскими захватчиками.

Положительно отозвалась о нем и председатель Верховного суда Манана Делба, которая охарактеризовала Гогия как человека профессионального, грамотного, опытного и трудолюбивого. Самой высшей оценкой интеллектуальных способностей претендента она назвала то, что к нему часто за консультациями обращаются прокуроры, адвокаты, судьи и депутаты.

На это высказывание отреагировал генпрокурор Абхазии Адгур Агрба, который подчеркнул, что ему неизвестны случаи, когда кто-то из действующих прокуроров обращался за советами к Джамалу Гогия. Он также отметил, что у прокуратуры достаточно своих специалистов для принятия решений, связанных с расследованием уголовных дел и других материалов.

Прежде чем Агрба выразил свою позицию по поводу кандидатуры Гогия, он задал ему несколько вопросов, в том числе о том, входит ли в его полномочия ознакомление с судебными материалами, которые направляются Генпрокуратурой в Верховный суд для принятия решений по существу.

Гогия ответил, что, как руководитель аппарата ВС, изучает их лишь в той части, которую нужно донести до общественности через СМИ в более понятной для обывателя форме.

"Тогда как вы можете объяснить тот факт, когда следственным управлением Генпрокуратуры было возбуждено уголовное дело в отношении гендиректора Госкомпании "Абхазтоп" Беслана Авидзба, который был задержан и арестован судом первой инстанции, а потом по жалобе адвоката рассматривался вопрос Кассационной коллегией Верховного суда, в день рассмотрения жалобы вы приезжали в прокуратуру и имели личную беседу с заместителем генпрокурора. На тот момент еще не был рассмотрен этот вопрос в Верховном суде, но в личной беседе вы проявили полную осведомленность по нашим материалам, которые были направлены прокуратурой в Верховный суд, а также конкретно указывали на те нарушения и ошибки, которые допустил следователь в протоколе задержания. И через три часа после того, как вы покинули здание прокуратуры, Беслан Авидзба был освобожден из-под стражи. Скажите, это совпадение или все же за этим что-то кроется?" - спросил Агрба.

Джамал Гогия ответил, что он, как человек курирующий пресс-службу Верховного суда, вправе ознакомиться с судебно-контрольными материалами для того, чтобы предоставить информацию о поступлении жалобы. Что касается встречи с заместителем генпрокурора, о котором упомянул Агрба, Джамал Гогия сказал, что она носила личный характер, но в ходе беседы они затронули и вопрос задержания Авидзба. Он уточнил, что основным аргументом в жалобе адвоката задержанного было отсутствие оснований в протоколе задержания.

"И до того, как я пришел к заместителю прокурора, я непосредственно разговаривал с гособвинителем о жалобе адвоката, чтобы спасти дело и чтобы они подготовились по этому вопросу. Цель была в том, чтобы моя коллега, с которой я проработал 20 лет, выглядела в суде достойно", - рассказал Гогия.

Такое объяснение не устроило генпрокурора Агрба, который поделился сомнениями о том, что Гогия имеет определенное влияние на судей, которые с ним консультируются. На этом разбирательства не закончились. Генпрокурор копнул еще глубже и представил депутатам Парламента справки из архива Минобороны о том, что на момент начала войны в Абхазии Джамалу Гогия было 19 лет и, несмотря на приказ первого президента государства Владислава Ардзинба о всеобщей мобилизации населения в возрасте от 18 до 40 лет, он не был участником войны.

"Я не говорю, что я ветеран войны, но хочу сказать, что в период войны были случаи, когда я довез раненых до Ткуарчала, и были случаи, когда в трудную минуту донес оружие и боеприпасы, которые были необходимы тем ребятам, которые находились у меня дома и которых под пулями кормили мои родители", - сказал Гогия.

Генпрокурор также представил ответ на запрос от СГБ республики на предмет получения компрометирующих материалов в отношении Джамала Гогия. Такими сведениями СГБ не располагает, однако оно предоставило информацию о его близких родственниках, матери и брате, которые обладают гражданством Грузии.

В связи с изложенными фактами генпрокурор Агрба счел нецелесообразным избрание Гогия на должность судьи Верховного суда. При этом он не стал отрицать большой опыт Гогия в работе. Позицию генпрокурора разделили не все депутаты. Батал Табагуа напомнил присутствующим, что сложившиеся после войны обстоятельства привели к тому, что у многих граждан Абхазии сегодня есть родственники в Грузии. Самого кандидата он охарактеризовал большим профессионалом.

Рассмотрение кандидатуры на повторное избрание на должность судьи Верховного суда Оксаны Пилия, которую рекомендовал к принятию профильный комитет, прошло быстро и спокойно. Депутаты ознакомились с ее биографией и выслушали рекомендации от председателя Верховного суда Мананы Делба и коллеги Натали Смыр. Все рекомендации были положительными.

После этого парламентарии удалились на тайное голосование, по результатам которого за назначение Оксаны Пилия на пост судьи Верховного суда высказалось 29 депутатов, один был против. За назначение на должность судьи Джамала Гогия проголосовали 11 депутатов, 19 было против.

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