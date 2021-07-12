Закон о донорстве принят в Абхазии во втором чтении

В первом чтении законопроект "О донорстве крови и ее компонентов" был принят на заседании Парламента республики 6 февраля.

СУХУМ, 12 июл - Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии принял во втором чтении закон "О донорстве крови и ее компонентов" на заседании 12 июля.

Согласно закону, финансирование донорства осуществляется за счет средств бюджетной системы Абхазии.

Донором может быть гражданин Абхазии, иностранный гражданин или лицо без гражданства от 18 до 60 лет. Донор имеет право получить документ, подтверждающий сдачу крови.

Для сдачи крови человек должен предъявить паспорт или иной удостоверяющий личность документ, предъявить документ, который подтверждает законность его проживания в Абхазии и сообщить информацию о перенесенных им инфекционных заболеваний, употреблении наркотических средств, психотропных препаратов, а также вакцинациях или хирургических вмешательств, выполненных в течение года до даты сдачи крови.

В день сдачи крови донор обеспечивается бесплатным питанием за счет организации, которая забирает кровь. В этот же день донор освобождаешься от работы с сохранением зарплаты.

Донору, сдавшему кровь на возмездной основе, дают выплату в порядке, который устанавливается Кабинетом министров. Донор, который сдал кровь 40 и более раз, награждается Почетной грамотой и поощряется единовременной выплатой.