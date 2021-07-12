Бжания предупредил глав районов о личной ответственности за ситуацию с майнингом

Президент Абхазии Аслан Бжания провел рабочее совещание с участием членов Правительства и глав администраций городов и районов республики.

СУХУМ, 12 июл - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поручил продолжить работу по выявлению майнинг-оборудования, а также предупредил всех глав районных администраций о персональной ответственности за ситуацию с незаконной добычей криптовалют. Об этом пишет агентство Апсныпресс.

"Если вы не можете или не хотите принять меры воздействия в отношении виновных в этом на местах, то я вынужден буду принять решения в отношений вас самих", - сказал Бжания.

Глава государства отметил, что в последнее время к борьбе с незаконным майнингом подключилась СГБ.

"Более месяца назад им было дано поручение, и они накопили немало материалов", - отметил президент.

Первый заместитель председателя СГБ Тимур Ахиба рассказал, что за период с 4 по 12 июля были выявлены и демонтированы 2450 аппаратов по добыче криптовалют, на складе МВД находятся 1816 из них.

Ахиба также привел данные по районам:

В селе Алакумхара Галского района обнаружено 668 аппаратов для производства криптовалюты, там также был обнаружен криптоотель для установки оборудования, оттуда было изъято семь единиц техники.

В селе Абыркыт обнаружено 43 аппарата.

В селе Ряп – 40.

В Гале – 42.

В Ткуарчале на территории бывшей пилорамы обнаружена ферма с 331 аппаратом.

На территории бывшего склада Минобороны - ферма с 311 аппаратами.

В Пицунде на территории бывшей ракетной часть - ферма с 327 аппаратами.

В селе Алахадзы – 245.

В Гудаутском районе в селе Бармыш – 11 аппаратов.

В селе Дурипш – 60 единиц.

В селе Хыпста – 50.

В Лыхны – 50.

В Сухуме на территории хлебозавода по улице 4 Марта - 27 аппаратов.

В Сухумском районе на территории мелькомбината – 94 единицы, на территории бывшего кирпичного завода – 26.

Производится демонтаж оборудования в селе Шьыцкура – 25 единиц.

В селе Тамыш Очамчырского района обнаружено 28 аппаратов.

В селе Пакуаш – 25.

Глава администрации Галского района Константин Пилия рассказал, что аппараты, найденные в селе Алакумхара, ранее были отключены в селе Хумушкур восемь месяцев назад. По его словам, оборудование перевезли в Алакумхару, и как только там был установлен ангар с оборудованием, власти предприняли соответствующие меры.

Президент уточнил, что по его данным, ферма в Алакумхаре была подключена к электросети, которая обеспечивает работу тоннеля Ингур ГЭС, он поручил СГБ проверить эту информацию.

Глава государства потребовал от гендиректора "Черноморэнерго" освободить от занимаемой должности руководителя Ткуарчалскй РЭС, так как там за последнее время обнаружили более 600 аппаратов.

Бжания поручил руководителю администрации президента Алхасу Квициния и премьер-министру Александру Анквабу до конца недели провести совещание по вопросам незаконного майнинга и определить персонально виновных в положении дел.

"Если надо освобождать с работы, давайте освобождать. В пятницу жду предложений. Организуйте совместную работу, правоохранительные органы вам помогут. Жду решения по каждому руководителю, а я подпишу документы", - сказал президент.

Он подчеркнул, что главы администраций, где с завтрашнего дня будет обнаружено майнинговое оборудование, могут сами написать заявление и уйти с работы.

Главе Министерства внутренних дел также было поручено обеспечить охрану складов с демонтированным оборудованием с криптоферм, а также подготовить еще один склад.