Абхазия и Россия договорились о сотрудничестве в области программно-целевого управления

СУХУМ, 13 июл - Sputnik. Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган и министр экономического развития России Максим Решетников подписали Меморандум о сотрудничестве в области развития программно-целевого управления.
Согласно документу, министерства будут сотрудничать в части обмена информацией и опытом в сфере разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ, а также повышения уровня профессионализма профильных специалистов.
Стороны договорились проводить регулярные рабочие встречи экспертов и делегаций и организовывать конференции, симпозиумы и семинары.
Для обучения и консультаций специалистов министерства будут делать совместные исследования и обмениваться специалистами.
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