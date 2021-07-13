Абхазия и Россия договорились о сотрудничестве в области программно-целевого управления

Подписание документа прошло в Москве в рамках реализации программы формирования общего социально-экономического пространства и гармонизации законодательства двух стран.

СУХУМ, 13 июл - Sputnik. Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган и министр экономического развития России Максим Решетников подписали Меморандум о сотрудничестве в области развития программно-целевого управления.

Согласно документу, министерства будут сотрудничать в части обмена информацией и опытом в сфере разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ, а также повышения уровня профессионализма профильных специалистов.

Стороны договорились проводить регулярные рабочие встречи экспертов и делегаций и организовывать конференции, симпозиумы и семинары.

Для обучения и консультаций специалистов министерства будут делать совместные исследования и обмениваться специалистами.

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