Утверждена программа формирования общего пространства между Россией и Абхазией

СУХУМ, 23 ноя - Sputnik. Программа формирования общего социального и экономического пространства между Российской Федерацией и Республикой Абхазия утверждена по итогам встречи Аслана Бжания и Владимира Путина, сообщается на сайте главы государства.
Отмечается, что программа нацелена на создание благоприятных условий для полноценного участия Абхазии в интеграционных процессах, которые реализуются по инициативе и при содействии России.
Сроки реализации мероприятий в рамках программы рассчитаны на два-три года.
За этот период планируется осуществить гармонизацию законодательства во многих областях - экономике и финансах, таможенном праве, энергетике, социальной сфере.
Президенты Абхазии и России подписали Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве 24 ноября 2014 года. Положения договора предусматривают проведение скоординированной внешней политики, создание общего пространства обороны и безопасности, а также общего социального и экономического пространства.
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