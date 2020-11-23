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Утверждена программа формирования общего пространства между Россией и Абхазией

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В Абхазии
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https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201123/1031331866/Utverzhdena-programma-formirovaniya-obschego-prostranstva-mezhdu-Rossiey-i-Abkhaziey.html

Программа - логическое продолжение Договора между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года. 

СУХУМ, 23 ноя - Sputnik. Программа формирования общего социального и экономического пространства между Российской Федерацией и Республикой Абхазия утверждена по итогам встречи Аслана Бжания и Владимира Путина, сообщается на сайте главы государства.

Отмечается, что программа нацелена на создание благоприятных условий для полноценного участия Абхазии в интеграционных процессах, которые реализуются по инициативе и при содействии России. 

Сроки реализации мероприятий в рамках программы рассчитаны на два-три года.

За этот период планируется осуществить гармонизацию законодательства во многих областях - экономике и финансах, таможенном праве, энергетике, социальной сфере.

Президенты Абхазии и России подписали Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве 24 ноября 2014 года. Положения договора предусматривают проведение скоординированной внешней политики, создание общего пространства обороны и безопасности, а также общего социального и экономического пространства.

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