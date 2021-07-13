Абхазия попросила Россию прислать медиков на борьбу с COVID-19

Российские медики и врачи мобильного госпиталя Минобороны России помогали абхазским коллегам в борьбе с коронавирусной инфекцией осенью 2020 года и зимой 2021-го.

СУХУМ, 13 июл - Sputnik, Бадри Есиава. Министерство здравоохранения Абхазии направило письмо российским коллегам с просьбой прислать своих специалистов в республику для борьбы с COVID-19, заявил на пресс-конференции на Абхазском телевидении министр здравоохранения страны Эдуард Бутба.

"Минздравом и руководством страны написаны письма c просьбой о том, чтобы российские коллеги приехали и помогли нам в борьбе с коронавирусом, но надо понимать, что у них тоже сейчас рост заболеваемости. Сейчас этот вопрос на стадии обсуждения в Российской Федерации", - отметил он.

При этом Бутба выразил уверенность, что абхазская медицина справится с коронавирусом и этот недуг будет побежден, но при помощи российских специалистов борьба с ним была бы легче.

Работа мобильного многопрофильного госпиталя Минобороны России в Абхазии началась 20 октября прошлого года и завершилась 1 марта. Также бригады врачей ряда российских медучреждений на протяжении нескольких месяцев работали в Гудаутском ковидном госпитале, делились опытом и спасали жизни.

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