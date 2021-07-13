Вакцину от COVID-19 приобретут на часть средств, переданных Абхазии экс-главой Адыгеи

СУХУМ, 13 июл - Sputnik. Часть средств, переданных Абхазии экс-главой Адыгеи Хазретом Совменом, будет направлена на приобретение вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава государства на совещании в Администрации президента 12 июля, пишет агентство "Апсныпресс".
Также на эти средства будут приобретены один реанимационный автомобиль для Гудаутского ковидного госпиталя и две машины скорой помощи для Сухума.
В ноябре прошлого года бывший президент Республики Адыгея, меценат Хазрет Совмен выделил Абхазии 50 миллионов рублей на борьбу с коронавирусом. 9 июля этого года стало известно, что Совмен передал республике еще 50 миллионов рублей на борьбу с коронавирусной инфекцией и поддержку правоохранительных органов республики.
Кампания по вакцинации началась в Абхазии 11 мая. Прививают российским препаратом "Спутник V". Первая партия вакцины в количестве 6,5 тысячи доз была доставлена в республику в конце апреля. По состоянию на 13 июля первый компонент вакцины из первой партии уже закончился.
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