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В Парламенте предложено перенаправить расходы на приборы учета на борьбу с COVID

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Социальные аспекты энергокризиса обсудили на комитетском заседании в Парламенте Абхазии во вторник 13 июля.

СУХУМ, 13 июл - Sputnik. Перенаправить сто миллионов рублей, предназначенных на установку приборов учета электроэнергии, на борьбу с коронавирусом и поддержку медицины предложила депутат Парламента Абхазии Натали Смыр.

Она отметила, что в нынешней ситуации борьба с вирусом важнее, чем приборы учета.

При этом Смыр подчеркнула, что низкая оплата электричества среди населения связана с низкими доходами. Кроме того, парламентарий Смыр считает пересмотр тарифов, о необходимости которого ранее заявлял президент Аслан Бжания, нецелесообразным в связи с низкими зарплатами и выплатами государством.

С этим предложением она планирует выйти на следующем расширенном заседании комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам.

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