Жители Очамчырского района возмущены действиями силовиков, изъявших майнинг-оборудование

По информации от руководства администрации Очамчырского района, за день до протестной акции в селе Араду силовые структуры провели рейдовые мероприятия, направленные на борьбу с незаконной добычей криптовалют.

СУХУМ, 14 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Жители нескольких сел Очамчырского района выразили протест действиям силовиков, которые накануне провели рейд в этой части страны в рамках борьбы с незаконной добычей криптовалют, рассказал замглавы администрации Очамчырского района Артимон Габилая и уточнил, что собрались они в селе Араду во вторник, 13 июля.

"Они (люди, занимающиеся майнингом криптовалют - прим) требуют, чтоб их не трогали и дали им возможность поработать. Как я понял, это люди, у которых по две, пять штук (аппараты для майнинга - прим.). Речь не шла о крупных фермах. За день до этого они (милиция - прим.) работали поздно ночью в селе Пакуащ, и люди возмущены действиями силовых структур. Как говорят жители, они просто изымали аппараты и никакую документацию не составляли. У кого-то пять штук забрали, у кого-то десять", - отметил он.

По словам Габилая, на протестную акцию вышли люди, занимающиеся добычей криптовалют, почти со всех сел района. Среди них также были и жители города Очамчыра. Собрались в селе Араду напротив автозаправки у республиканской трассы.

Обсуждение этой темы позже продолжилось в стенах районной администрации, куда приехали депутаты Парламента и замминистра внутренних дел, добавил он.

В Абхазии запрещена деятельность по добыче криптовалют до марта 2022 года, запрещен и ввоз оборудования для майнинга на территорию республики. Такие меры приняты в связи с резким увеличением энергопотребления в стране и повышенными нагрузками на и без того изношенные электросети.

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