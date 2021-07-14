Две криптофермы обнаружены на территории села Алахадзы

На совещании 12 июля президент Абхазии Аслан Бжания предупредил глав районов о личной ответственности за ситуацию с майнингом.

СУХУМ, 14 июл - Sputnik. В ходе контрольных мероприятий сотрудники "Черноморэнерго" обнаружили две фермы по майнингу криптовалют в селе Алахадзы Гагрского района, одна из них располагалась на территории Цитрусового совхоза, сообщает "Черноморэнерго".

Отмечается, что общая мощность криптоферм составила 762 киловатт.

Оборудование в количестве 421 штуки изъяли в присутствии сотрудников Госстандарта и силовых ведомств. Аппараты отправлены на хранение. Специальный склад для конфискованных аппаратов для майнинга был открыт в Абхазии в июне.

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Ранее в Пицунде выявили действовавшую криптоферму на территории заброшенной воинской части.