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Две криптофермы обнаружены на территории села Алахадзы

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Майнинг в Абхазии (142)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210714/1032837246/Dve-kriptofermy-obnaruzheny-na-territorii-sela-Alakhadzy.html

На совещании 12 июля президент Абхазии Аслан Бжания предупредил глав районов о личной ответственности за ситуацию с майнингом.

СУХУМ, 14 июл - Sputnik. В ходе контрольных мероприятий сотрудники "Черноморэнерго" обнаружили две фермы по майнингу криптовалют в селе Алахадзы Гагрского района, одна из них располагалась на территории Цитрусового совхоза, сообщает "Черноморэнерго".

Отмечается, что общая мощность криптоферм составила 762 киловатт.

Оборудование в количестве 421 штуки изъяли в присутствии сотрудников Госстандарта и силовых ведомств. Аппараты отправлены на хранение. Специальный склад для конфискованных аппаратов для майнинга был открыт в Абхазии в июне.

Ранее в Пицунде выявили действовавшую криптоферму на территории заброшенной воинской части.

Темы:
Майнинг в Абхазии (142)

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