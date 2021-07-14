Рейды по отключению майнинг-оборудования в Абхазии: итоги двух недель июля

Незаконное потребление электроэнергии для добычи криптовалют влечет за собой административный штраф за каждый киловатт мощности. Если потребление выше 300 киловатт, следует наказание в виде лишения свободы на срок от одного до трех лет с конфискацией имущества.

СУХУМ, 14 июл - Sputnik. Порядка 1300 устройств по добыче криптовалют отключено и демонтировано за первые две недели июля, сообщает МВД Абхазии.

Рейдовые мероприятия проводятся милицией совместно со службой Госбезопасности, представителями Госстандарта республики и "Черноморэнерго". С 1 июля демонтировано и помещено на ответственное хранение 1296 майнинг-устройств, отмечается в сообщении.

На территории Галского района было изъято 89 устройств, размещенных в пяти криптофермах в частном секторе.

В селе Дурипш домовладелец незаконно подключил 60 аппаратов по добыче криптовалют, ферма была обнаружена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с ОВД Гудаутского района и СГБ. Все оборудование было изъято.

В Сухуме майнинг-оборудование было обнаружено в подсобном помещении и подвале дома, а также на территории хлебозавода на улице 4 марта (27 единиц), устройства выявили и у жителя Нижней Эшеры, а также в Ткуарчале и Гулрыпше (41).

В ночь на 13 июля рейды прошли в Очамчырском районе, проверили шесть объектов и изъяли в общей сложности 569 устройств по добыче криптовалют. В селах Лдзаа и Алахадзы с двух криптоферм изъято 474 устройства, при проведении проверки здесь были установлены факты вторичного подключения на ранее отключенных объектах. В Гагрском районе отключили 16 криптомашин.

В отношении нарушителей за незаконное подключение к энергосети с целью добычи криптовалют составлены административные протоколы. Рейдовые мероприятия и мониторинг ранее отключенных объектов проводится ежедневно.

В Абхазии запрещена деятельность по добыче криптовалют до марта 2022 года, запрещен и ввоз оборудования для майнинга на территорию республики. Такие меры приняты в связи с резким увеличением энергопотребления в стране и повышенными нагрузками на и без того изношенные электросети.

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