Задержан фигурант по делу о хищениях денежных средств Фонда репатриации

Экс-министр репатриации Дбар обвиняется в служебном подлоге и мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения, совершенного в группе с директором ООО "РемСтрой2012" Амираном Лакербая и инженером по технадзору Фонда репатриации Денисом Кове.

СУХУМ, 15 июл - Sputnik. Следственным управлением Генеральной прокуратуры Абхазии задержан ранее разыскиваемый Амиран Лакербая, подозреваемый по делу о хищениях в особо крупном размере средств Фонда репатриации. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры Абхазии.

По делу проходят также экс-министр репатриации Беслан Дбар, инженер по техническому надзору Фонда репатриации Денис Кове. Всем троим инкриминируется совершение хищения путем мошенничества денежных средств Фонда репатриации в особо крупном размере на общую сумму 25 296 598 рублей группой лиц по предварительному сговору.

Уголовное дело в отношении них было возбуждено 23 марта. В отношении Кове Сухумским горсудом была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, до 23 мая.

Директор ООО "РемСтрой2012" Амиран Лакербая и экс-министр репатриации Беслан Дбар были объявлены в розыск 23 апреля.

Отмечается, что ходатайство об избрании в отношении подозреваемого Лакербая меры пресечения, связанной с заключением под стражу, будет направлено в Сухумский городской суд.