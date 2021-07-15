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Абхазские ополченцы на улицах Сухуми в дни грузино-абхазского конфликта. 15.07.1989 г.

Первая кровь: столкновения между грузинами и абхазами в 1989 году

© Sputnik / Цагарели
В Абхазии
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В ночь с 15 на 16 июля 1989 года впервые в Абхазии произошли столкновения на национальной почве, эти события стали следствием антиабхазской кампании, которая была развернута экстремистскими грузинскими лидерами.

В результате кровопролития погибли 17 человек, 448 получили ранения. Многие участники этих событий были подвергнуты уголовному преследованию. 

Сария Кварацхелия, Sputnik

Грузино-абхазский конфликт возник не в одночасье, он назревал постепенно на протяжении всего ХХ века. 

14 сентября 1989 года в Гудауте началась голодовка
© Foto / предоставлено семьей Кацба
Акция за права республики: о голодовке в Абхазии в 1989 году

К 1989 году национально-освободительное движение абхазов достигло своего пика. Как рассказал в одном из интервью Sputnik участник событий 1989 года Валерий Гурджуа,  борьба абхазов за свои права вызывала истерию у грузин.  

Обстановка накалилась после того, как грузины стали требовать открытия в Сухуме филиала Тбилисского государственного университета. Сухумский филиал Тбилисского госуниверситета понадобился местному грузинскому населению и их руководителям в Тбилиси, чтобы еще больше укрепить свои позиции в Абхазии, считает ученый Аслан Авидзба. Согласно этническому составу, в Абхазии до войны грузинского населения было более 40%, а абхазов – 17%.

"Этот филиал, в рамках той переселенческой политики, которая к тому времени продолжалась, был нужен для того, чтобы превратить его в очередной "насос" для "перекачивания" грузинского населения в Абхазию. Это нужно было для того, чтобы очередная партия преподавателей и студентов из Грузии переехали в Абхазию", — уверен историк.

14 мая Верховный совет Грузии подписал Распоряжение о создании филиала Тбилисского госуниверситета в Абхазском государственном университете.

Леван Микаа
© Sputnik / Илона Хварцкия
Микаа об июльских событиях 1989 года в Абхазии: для абхазов это было самосохранением

"А перед этим, с 6 по 14 мая, перед зданием нынешнего Государственного Русского драматического театра проходила сидячая забастовка. Она была затеяна, чтобы оправдать требования о создании филиала и сказать, что это было сделано по требованию населения Абхазии", — рассказал Аслан Авидзба.

В забастовке принимали участие студенты грузинского сектора Абхазского государственного университета. 

Абхазы понимали всю подоплеку происходящего. 22 июня в Госфилармонии в Сухуме началась сидячая забастовка абхазов. Ее участники заявили, что они не разойдутся до тех пор, пока из Москвы не прибудет комиссия Верховного Совета СССР, она прибыла 3 июля, и акция прекратилась. 

3 июля 1989 года комиссия Верховного Совета СССР, в составе которой был и председатель комитета по народному образованию СССР, побывала в Абхазии и вынесла решение о том, что постановление грузинского правительства об открытии филиала Тбилисского государственного университета противозаконно. Однако, несмотря на это, вступительные экзамены в сухумский филиал Тбилисского университета не были отменены. 

© Sputnik
Первая кровь: июльские события 1989 года глазами очевидца

В ночь с 15 на 16 июля в Сухуме начали происходить локальные столкновения между грузинами и абхазами. По словам историка Авидзба, с грузинской стороны были вооруженные группы, уже сформированные по армейским принципам, которые были готовы прийти на подмогу тем, кто стоял на площадях. С абхазской стороны же оружия не было. Вооружены были всего несколько человек, да и те были сотрудниками милиции, которые стояли между конфликтующими сторонами.

Кровопролитие  на Аалдзге  

Основные события той ночью разворачивались в Сухуме, но не менее значимо противостояние, которое произошло в Очамчырском районе. Грузинами были сформированы вооруженные группировки, которые стали подтягивать сванов и мегрелов на борьбу с абхазами. 

"Неформалы, приехавшие из Грузии, поднимали местных на борьбу с абхазами, якобы абхазы режут детей и беременных женщин, и собирались вести людей на Сухум. Был выходной день, руководство района в городе не оказалось, и мне пришлось принимать решение", - поделился воспоминаниями Валерий Гурджуа.

Такие обстоятельства
© Sputnik
Такие обстоятельства: Гицба о забастовке шахтеров 1989 года

Абхазы приняли решение перекрыть мост на реке Аалдзга, чтобы остановить надвигающиеся на столицу колонны машин с вооруженными грузинами. Одним из участников обороны моста на Аалдзге стал Иван Какалия. 

"О том, что вооруженные грузины направляются в сторону Сухума, я узнал от работника райкома партии Анатолия Джонуа. Он мне сказал: "Говорят, вооруженные грузины идут. Позвони и уточни, так ли это". Я позвонил, и мне сказали, что вооруженные пьяные сваны на БелАЗах направляются в Сухум, чтобы помочь грузинам в Сухуме. Хотя в Сухуме никто не убивал грузин. Мы решили защищаться на мосту", - отмечает Какалия. 

Он вместе с другими абхазами отправился на мост, куда приехал и сотрудник КГБ Валерий Гурджуа.  

"Когда мы туда пришли, там еще никого не было. Все чисто. Вскоре приехал Валерий Гурджуа, работник КГБ. Спрашиваю, что будем делать. Он говорит: перекроем мост. Вскоре из Кутаиси приехали русские ребята, которые пригоняли грузовые машины. Мы их остановили и сказали, что надо закрыть мост. Мы взяли, поставили эти машины там, и стали ждать. Вскоре приехал Отар Салия, с ним был работник милиции с автоматом. Смотрим, со стороны Грузии едет колонна грузовых машин. Валерий Гурджуа разрешил сделать один предупредительный выстрел", - вспоминает Иван Какалия.

В ответ на предупредительный выстрел грузины стали стрелять по абхазам. 

"В нашу сторону пошла стрельба. Пули, дроби... Я не помню, как мы оказались по ту сторону моста. К этому времени там уже собралось много абхазов", - отметил Иван Какалия.

Аслан Авидзба
© Sputnik / Томас Тхайцук
Авидзба о событиях 1989 года в Абхазии: ситуация не войны и не мира

Сотрудник КГБ Валерий Гурджуа, нарушив приказ руководства, выдал абхазам оружие, которое хранилось на складе в Очамчыре. Так началась оборона моста. Впоследствии за превышение должностных полномочий, повлекших гибель людей, его осудили на два года лишения свободы. 

Ночью абхазы решили пойти на переговоры с грузинами. Среди абхазских делегатов были Иван Какалия и участница национально-освободительного движения Этери Буюк-оглы, которая пришла на мост вместе с отцом Расимом. Но разговор тогда не получился - грузины были пьяные и не хотели слышать доводов своих оппонентов. 

Когда разговор зашел в тупик, грузины попробовали протаранить переговорщиков и пересечь мост. Но стоявший рядом с дочерью Расим Буюк-оглы начал отстреливаться. Не ожидавшие отпора грузины начали отступать. 

Абхазы понимали, что это ненадолго и вскоре последует очередной штурм. Для того, чтобы остановить противника, они решили поджечь мост. 

Солдаты внутренних войск МВД контролируют дороги на территории Абхазии во время действия режима чрезвычайного положения в 1989 году. Архивное фото.
© Sputnik / Цагарели
Участники волнений 1989 года в Абхазии: это была наша малая война

Тогда Этери Буюк-оглы, которая в то время работала в автотранспортной компании, пригнала к мосту полную цистерну бензина. Так, им, абхазам, удалось поджечь мост. В результате этих событий Этери уволили с работы, она даже была арестована по подозрению в убийстве грузина, но Генпрокуратура СССР не смогла доказать ее причастности к этому делу, и она была освобождена. 

Столкновения между абхазами и грузинами были остановлены благодаря вводу подразделений внутренних войск СССР. Их оперативному вводу способствовало нахождение Владислава Ардзинба в составе Верховного Совета СССР. 

"16 июля уже в Абхазию прибыли спецвойска. Войска во главе с Шаталиным (Юрий Васильевич Шаталин — советский военачальник, генерал-полковник - прим.) прибыли в Очамчыру, когда они пришли на мост, грузины сразу же разбежались", - отметил Иван Какалия. 

В результате кровопролития погибли 17 человек, 448 получили ранения. Многие участники этих событий были подвергнуты уголовному преследованию.

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