Вторая жизнь "Гумы": что появится на месте заброшенной железнодорожной станции

Железнодорожная станция "Гума" – одна из архитектурных достопримечательностей Сухума, оставшаяся заброшенной после Отечественной войны. Sputnik узнал, как группа энтузиасток решила придать новую жизнь зданию и вдохнуть в нее искусство.

Если идти по дороге от Ботанического сада к Питомнику обезьян в Сухуме, то невозможно обойти стороной платформу "Гума". Заброшенное здание еще манит своим советским лоском, а вид, открывающийся на Сухум, завораживает гостей столицы.

Асмат Цвижба, Sputnik

История "Гумы"

Железнодорожная станция "Гума" в стиле сталинского ампира была построена в 1940 году, павильон в 1947. Изначально станция носила название "Ботанический сад", в советское время ее переименовали в "Бараташвили", позже – "Баратов". Лишь в 90-е годы она была переименована в "Гуму".

В советское время на платформе останавливались электропоезда Сухум-Очамчыра, Сухум-Ткуарчал, Сухум-Зугдиди.

"Гума" разделила печальную судьбу многих железнодорожных платформ Абхазии, в годы Отечественной войны она была частично разрушена, следы военных действий оставались на ее стенах еще долго, поезда с тех пор здесь не останавливаются.

В 2019 году "Абхазская железная дорога" предоставила станцию в аренду частным лицам. По словам юриста АЖД Александра Квициния, арендатор предоставил все необходимые документы и план проекта, который был согласован в администрацией города и другими ведомствами.

"В первую очередь мы отдаем объект с точки зрения его восстановления. Сами мы данными средствами на текущий момент не располагаем, а арендатор обладает", - рассказал он.

По словам Квициния, у предприятия есть полномочия сдавать принадлежащие ему объекты в аренду, предварительно согласовывая это с Министерством экономики и другими государственными органами.

Пространство для искусства

Уже несколько недель на станции суматоха. Поезда никто не ждет, но рабочие белят стены, возводят какие-то конструкции, расчищают площадь от грязи и сорняков. Как оказалось, на месте советской железнодорожной станции и павильона появится "Guma art station" – арт-пространство для всех творческих людей, которые хотят рассказать о себе.

По словам куратора проекта Щариды Тужба, идея зародилась с мечты, мечты сделать свой город красивым.

"Это место люди обходили стороной, это было серое заброшенное место, грязное, неухоженное, с жуткими запахами. Мы решили попробовать, сделать арт-площадку", - рассказала она.

Щарида призналась, что изначально власти города в инициативную группу девушек не верили. Не они первые брались за Гуму, было много энтузиастов, чьи идеи затухали на уровне разговоров. Но, когда всем стало понятно, что девушки настроены серьезно, городские службы стали содействовать.

По словам куратора проекта, главной задачей было сохранить уникальность здания и советскую роскошь. На площади уже проведен свет и вода, но на этом девушки не остановятся.

"На втором этапе планируются глубокие реставрационные работы с привлечением специалистов. Пока мы делаем то, на что хватает сил. Уже сделаны окна, двери, крыша павильона. Это тоже большая работа", - сказала Щарида.

Искусство

Арт-площадка будет работать круглый год. В павильоне смогут выставляться молодые и не только художники, будут проводиться различные мастер-классы, культурные вечера, лектории, поэтические вечера, а летом на станции можно будет даже посмотреть кино в летнем кинотеатре. Гости "Гумы" не останутся голодными, на станции будет работать фудкорт и расположены столики с навесом.

"Одна из наших задач – привлечение молодежи к такому досугу. Чтобы у них была возможность отдыхать, реализовать свои творческие идеи, проводить разные вечера", - рассказала Тужба.

Чтобы провести выставку или мастер-класс, нужно будет заплатить, но, по словам Щариды, прайс будет в пределах разумного. Кроме того, площадка предоставит возможность проводить частные мероприятия на платной основе – корпоративы, выпускные вечера, приемы, небольшие свадьбы, выездные регистрации.

"Это пространство для отдыха. Чтобы люди научились легко относиться к любому мероприятию и делать из него действительно праздник для души", - добавила Тужба.

По словам кураторов проекта, жители столицы отнеслись к изменениям положительно.

"Каждый вечер особенно с ближайших домов сюда приходят жители, и они нас вдохновляют, делятся своими знаниями, рассказывают, как было до войны.

Открытие арт-станции состоится в пятницу 16 июля. В первый же день было решено не только устроить вечеринку для гостей, но и показать фильм "Время счастливых находок" по произведению Фазиля Искандера. Это не случайно – ведь в фильме показан довоенный Сухум, который уже многие не застали, объяснили кураторы.