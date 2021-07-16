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Заседание Парламента Абхазии не состоялось из-за отклонения повестки дня

© Sputnik / Бадри Есиава
В Абхазии
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Повестка дня на внеочередном заседании сессии Народного Собрания Абхазии состояла из четырех вопросов.

СУХУМ, 16 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Депутаты Парламента Абхазии не приняли повестку дня на заседании в пятницу, 16 июля, передает с места корреспондент Sputnik.

© AP Photo / Frank Franklin II
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В повестке было четыре вопроса: постановление "о стратегических объектах Абхазии", "об обращении Народного Собрания к президенту Абхазии", "об экстренных и неотложных мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции", "обращение Парламента к президенту Абхазии в связи с кризисом в энергетической отрасли".

В начале обсуждения повестки депутат Батал Табагуа сказал, что будет голосовать против этой повестки, так как считает, что вопросы в ней "высосаны из пальца". Он также назвал открытой провокацией само их обсуждение. Некоторые парламентарии согласились с этим мнением, но не все.

Депутат Валерий Агрба подчеркнул, что все эти темы, в особенности связанные с проблемой распространения коронавируса, животрепещущие, и их нужно обсуждать. Тем более что накануне министр здравоохранения страны Эдуард Бутба на заседании комитета по социальной политике просил Народное Собрание оказать содействие в решении ряда проблем, вызванных COVID-19 с учетом стремительного увеличения количества заболевших и аврального режима работы медиков.

Парламентарий Рауль Лолуа тоже отметил, что будет голосовать против повестки. Лолуа добавил, что вопросы в повестке обладают политическим окрасом. Он считает, что пункт "о стратегических объектах Абхазии" сначала нужно было обсудить в профильном комитете по безопасности.

Его коллега Гарри Кокая выразил недоумение по поводу реакции некоторых депутатов в отношении повестки дня. Он сказал, что не обсудить проблемы пандемии будет ошибкой и обвинил оппонентов в том, что они живут в другой реальности.

По словам Кокая, медики оказались в сложном положении: помимо тяжелой работы, им задерживают зарплаты и надбавки от государства.

Депутаты около часа обсуждали судьбу повестки заседания. После спикер Валерий Кварчия поставил повестку на голосование. "За" проголосовало 12 человек, против было 9 человек. Голосование не набрало кворума.

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