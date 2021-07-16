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Бутба: медицинское сообщество Абхазии мобилизует все свои резервы

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии по состоянию на 15 июля достигло 19595. Выздоровели 16050 человек, умерли 272.

СУХУМ, 16 июл - Sputnik. Медицинское сообщество Абхазии мобилизует все свои резервы из-за увеличения случаев заражения COVID-19 в республике, заявил министр здравоохранения Эдуард Бутба РИА Новости.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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По его словам, в стране на сегодняшний день госпитализированы 293 человека.

"Эпидемиологическая ситуация сложная. Фиксируется рост заболеваемости. Всего в медучреждения республики госпитализировано 293 человека. Медицинское сообщество Абхазии мобилизует все свои резервы и силы для борьбы с коронавирусной инфекцией", - сказал министр.

Глава Минздрава отметил, что в Гудаутском ковидном госпитале и Сухумской инфекционной больнице на стационарном лечении находится 165 и 45 пациентов.

Он также подчеркнул, что растет количество обращений российских туристов за медицинской помощью. В связи с этим Минздрав Абхазии по согласованию с Минздравом Краснодарского края осуществляет перевод этой категории пациентов, желающих лечиться в России, в профильные медицинские учреждения края.

С 5 июля в Абхазии запретили проведение свадебных, торжественных, праздничных, поминальных и иных массовых мероприятий в закрытых помещениях предприятий общепита.

С 12 июля в Абхазии закрыты учреждения культуры. 

Глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба предложил президенту ужесточить антиковидные меры в стране.

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