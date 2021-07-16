Бутба: медицинское сообщество Абхазии мобилизует все свои резервы

СУХУМ, 16 июл - Sputnik. Медицинское сообщество Абхазии мобилизует все свои резервы из-за увеличения случаев заражения COVID-19 в республике, заявил министр здравоохранения Эдуард Бутба РИА Новости.
По его словам, в стране на сегодняшний день госпитализированы 293 человека.
"Эпидемиологическая ситуация сложная. Фиксируется рост заболеваемости. Всего в медучреждения республики госпитализировано 293 человека. Медицинское сообщество Абхазии мобилизует все свои резервы и силы для борьбы с коронавирусной инфекцией", - сказал министр.
Глава Минздрава отметил, что в Гудаутском ковидном госпитале и Сухумской инфекционной больнице на стационарном лечении находится 165 и 45 пациентов.
Он также подчеркнул, что растет количество обращений российских туристов за медицинской помощью. В связи с этим Минздрав Абхазии по согласованию с Минздравом Краснодарского края осуществляет перевод этой категории пациентов, желающих лечиться в России, в профильные медицинские учреждения края.
С 5 июля в Абхазии запретили проведение свадебных, торжественных, праздничных, поминальных и иных массовых мероприятий в закрытых помещениях предприятий общепита.
С 12 июля в Абхазии закрыты учреждения культуры.
Глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба предложил президенту ужесточить антиковидные меры в стране.