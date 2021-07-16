Саботаж или необходимость: почему Парламент Абхазии не одобрил повестку заседания

Внеочередное заседание сессии Народного Собрания Абхазии должно было пройти в пятницу, 16 июля, но повестка дня не набрала достаточного количества голосов для утверждения.

Депутатам Парламента предстояло обсудить четыре вопроса из повестки: постановление "о стратегических объектах Абхазии", "об обращении Народного Собрания к президенту Абхазии", "об экстренных и неотложных мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции", "обращение Парламента к президенту Абхазии в связи с кризисом в энергетической отрасли".

Бадри Есиава, Sputnik

Регламент и уместность

Группа депутатов Народного Собрания планировала представить коллегам четыре проекта постановлений, но до предметного обсуждения этих вопросов дело не дошло. Повестка дня вызвала горячие споры среди депутатского корпуса, и в итоге она не набрала достаточного количества голосов – 12 парламентариев были "за", девять оказались против, два - воздержались и три - не голосовали.

По словам спикера Парламента Валерия Кварчия, документы были переданы депутатам своевременно, и нарушений регламента не было. Вопросы, затронутые в повестке, подчеркнул он, важные, по просьбе группы депутатов был обязан созвать внеочередную сессию.

Первым свое мнение по намеченным темам выразил депутат Батал Табагуа, который, по его словам, пришел на заседание только из уважения к коллегам. Что касается самих вопросов, он их назвал "высосанными из пальца".

Свою позицию Табагуа аргументировал тем, что все эти вопросы уже обсуждались с участием министра здравоохранения Эдуарда Бутба накануне, и они уже решаются.

"Другие вопросы, которые здесь (в повестке - прим.), они никакой насущности не имеют. Они даже не знают, что в нашем законодательстве есть решенные вопросы о стратегических объектах. Я буду голосовать "против", - сказал он и добавил, что если у кого-то есть политические амбиции, красоваться перед камерами и готовиться к выборам, то времени у них на это будет много.

Табагуа также выразил мнение о том, что вопрос о стратегических объектах страны не имеет отношения к комитету по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии, делам ветеранов и инвалидов войны. Попытка вытащить эту тему через какой-нибудь комитет – это открытая провокация, сказал он.

Депутат Лаша Ашуба оспорил соблюдение регламента по проведению внеочередного заседания Народного Собрания. Со ссылкой на статьи законов он подчеркнул, что для этого необходимо большинство голосов от общего числа депутатского корпуса – 18, а в нынешнем случае подписей было 13.

Его коллега Валерий Агрба не согласился с этим. Он считает, что инициирование повестки дня никак не связано с ее утверждением и поэтому процедура не нарушена.

"Удивляет другое. Если созывается внеочередная сессия и на это есть видение депутатов, почему этому нужно противодействовать. Удивляет, что приходим на сессию из уважения к коллегам, а с другой стороны, заранее говорят о том, что это провокация. Провокация это или нет, будет видно в процессе рассмотрения", - отметил он.

Агрба напомнил коллегам о просьбе министра здравоохранения Эдуарда Бутба к Парламенту оказать содействие в решении ряда вопросов, связанных с борьбой с пандемией, так как сам считает действующие меры недостаточными.

Многие депутаты во время обсуждений выразили непонимание по поводу того, что был распущен Координационный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией, куда входили руководители всех профильных структур. По их словам, этот штаб не функционирует уже около восьми месяцев и решение о его роспуске мог принять только Кабмин, так как он его сформировал.

С учетом того, что медики страны работают без выходных и в авральном режиме, Агрба предложил внести в повестку дополнительный пункт о переносе 36-дневного отпуска депутатов с 1 августа на 1 марта 2022 года. Это будет удобно также тем, кто планирует баллотироваться в следующий созыв Народного Собрания для ведения предвыборной кампании. Сам Агрба переизбираться не собирается.

Повестка без кворума

В продолжение темы о том, в каком комитете нужно обсуждать тот или иной вопрос, депутат Натали Смыр подчеркнула, что в рамках законодательной инициативы каждый парламентарий может обсуждать любые насущные проблемы страны. Высказывания о том, что вопросы повестки высосаны из пальца, она сочла неуместными.

"Министр здравоохранения и главный санитарный врач обратились к Парламенту за помощью в решении проблемы. Они не просили какую-то финансовую помощь. Что в этом плохого? Далее. У нас стоит вопрос об энергокризисе, и нам нужно принимать постановления – мы об этом знаем. У нас будто разговор глухого с немым. Мы либо друг друга не слышим, либо не видим или вообще ничего не понимаем", - сказала она.

Председатель комитета по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии, делам ветеранов и инвалидов войны Алхас Джинджолия предложил наконец проголосовать за повестку и перейти к обсуждению ее пунктов, если повестка будет принята, но обсуждения продолжились с еще большим эмоциональным накалом.

Депутат Рауль Лолуа выразил точку зрения о том, что все вопросы из повестки обладают "политическим окрасом", и ничего кардинального они не изменят в таком срочном принятии.

Он также выразил желание, чтобы тему стратегических объектов республики сначала обсудили в комитете по обороне и национальной безопасности.

Недоумение выразил парламентарий Гарри Кокая по поводу реакции некоторых депутатов в отношении повестки дня. Он сказал, что не обсудить проблемы пандемии будет ошибкой и обвинил оппонентов в том, что они живут в другой реальности.

По его словам, медики оказались в сложном положении: помимо тяжелой работы, им задерживают зарплаты и надбавки от государства.

"Вы думаете, что это все по президенту ударит? Нет, мы хотим защитить наш народ. Мы недостаточно реагируем. Люди сидят с мая без зарплаты, но при этом все остальные хорошо финансируются. Даже наше финансирование происходит вовремя, а надбавки врачам почему-то задерживаются", - возмутился он.

Повестку все-таки на голосование поставили. Из общего количества депутатов 12 проголосовали "за", девять были против. Тем самым повестка не набрала кворума.