Задолженность Сухумского района за электроэнергию составила более 40 миллионов рублей

СУХУМ, 16 июл - Sputnik. За последние четыре года в Сухумском районе образовалась задолженность по платежам за электроэнергию порядка 40 миллионов рублей, заявил на совещании директор филиала "Черноморэнерго" района Даур Читанава. Об этом пишет агентство Апсныпресс.

Он отметил, что цифра не точная, так как большинство абонентов не имеют приборов учета и оплачивают за потребленную электроэнергию по фиксированной ставке, из-за чего нельзя определить сколько было потрачено электроэнергии, сколько было потеряно в электросетях и трансформаторах и сколько незаконно использовали майнеры.

Читанава также подчеркнул, что в Сухумском районе есть прямой фидер, питающий насосную станцию, которая обеспечивает водой Сухум. Ее потребление также возросло, если в 2019 года насосная станция потребляла 2,5-3 мегаватт-часов, то в этом году в пиковые часы насосная станция потребляет до 5 мегаватт-часов.

Глава района Алхаса Читанава в части проблемы неуплат за электроэнергию сообщил, что планируется ввести практику уведомлений, составлять поименные уведомления по адресам с указанием суммы задолженности, которая накопилась.

Он также подчеркнул, что проблема с задолженностями во многом связана с майнерами. Так, он привел в пример село Яштуха, в котором задолженность за три года составила 6,4 миллионов рублей, из которых, по его мнению, 90% потребили майнеры.

По словам главы Сухумского района, за время работы оперативного штаба по борьбе с незаконным майнингом криптовалют в районе было выявлено 75 майнинг-объектов, часть которых демонтирована, по остальным нет гарантий, что они не работают.

Он также отметил, что в какой-то период работы оперштаба в районе удалось снизить потребление электроэнергии на восемь мегаватт, но нагрузка вновь возрастает.

"Надо этой работой заниматься ежедневно и ежечасно, потому что если мы не сможем привести к нужным показателям потребление электроэнергии, то начнем в скором времени ощущать серьезный дефицит в электроснабжении", – сказал Читанава.

В совещании участвовали первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа и министр по налогам и сборам Джансух Нанба.