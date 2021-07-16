21:30 16 Июля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.17
  • EUR87.57
Поиск

Задолженность Сухумского района за электроэнергию составила более 40 миллионов рублей

© CC0
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (430)
151 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/06/0e/1032619595.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210716/1032853621/Zadolzhennost-Sukhumskogo-rayona-za-elektroenergiyu-sostavila-bolee-40-millionov-rubley.html

По поручению главы государства Аслана Бжания руководитель Администрации президента Алхас Квициниа провел выездное совещание в Сухумском районе.

СУХУМ, 16 июл - Sputnik. За последние четыре года в Сухумском районе образовалась задолженность по платежам за электроэнергию порядка 40 миллионов рублей, заявил на совещании директор филиала "Черноморэнерго" района Даур Читанава. Об этом пишет агентство Апсныпресс. 

© Foto / АПСНЫПРЕСС
Бжания предупредил глав районов о личной ответственности за ситуацию с майнингом

Он отметил, что цифра не точная, так как большинство абонентов не имеют приборов учета и оплачивают за потребленную электроэнергию по фиксированной ставке, из-за чего нельзя определить сколько было потрачено электроэнергии, сколько было потеряно в электросетях и трансформаторах и сколько незаконно использовали майнеры.

Читанава также подчеркнул, что в Сухумском районе есть прямой фидер, питающий насосную станцию, которая обеспечивает водой Сухум. Ее потребление также возросло, если в 2019 года насосная станция потребляла 2,5-3 мегаватт-часов, то в этом году в пиковые часы насосная станция потребляет до 5 мегаватт-часов.

Глава района Алхаса Читанава в части проблемы неуплат за электроэнергию сообщил, что планируется ввести практику уведомлений, составлять поименные уведомления по адресам с указанием суммы задолженности, которая накопилась.

Он также подчеркнул, что проблема с задолженностями во многом связана с майнерами. Так, он привел в пример село Яштуха, в котором задолженность за три года составила 6,4 миллионов рублей, из которых, по его мнению, 90% потребили майнеры.

По словам главы Сухумского района, за время работы оперативного штаба по борьбе с незаконным майнингом криптовалют в районе было выявлено 75 майнинг-объектов, часть которых демонтирована, по остальным нет гарантий, что они не работают. 

© Sputnik / Марианна Кубрава
Барателия о ситуации с криптофермами в Гулрыпшском районе: мы договорились с майнерами

Он также отметил, что в какой-то период работы оперштаба в районе удалось снизить потребление электроэнергии на восемь мегаватт, но нагрузка вновь возрастает.

"Надо этой работой заниматься ежедневно и ежечасно, потому что если мы не сможем привести к нужным показателям потребление электроэнергии, то начнем в скором времени ощущать серьезный дефицит в электроснабжении", – сказал Читанава.

В совещании участвовали первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа и  министр по налогам и сборам Джансух Нанба. 

Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (430)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Дом гортензии: ткуарчалский цветник
Вне очереди: Джинджолия и Лолуа о несостоявшейся сессии Парламента
Лучшая маскировка: как выбрать респиратор
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться