СУХУМ, 16 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Открытие арт-площадки "Guma art station" состоялось в Сухуме в пятницу 16 июля.
Бывшая железнодорожная станция "Гума" превратилась в арт-площадку для всех творческих людей, желающих поделиться своим талантом.
В день открытия на станции были представлены фотовыставка черно-белых и цветных фото станции в советское время, проект реновации объекта, также для посетителей играл диджей, работал фудкорт, а вечером посетителям в летнем кинотеатре под открытым небом показали фильм "Время счастливых находок".
- Искусство для всех: в Сухуме открылась арт-площадка© Sputnik / Томас Тхайцук
- Искусство для всех: в Сухуме открылась арт-площадка© Sputnik / Томас Тхайцук
- Искусство для всех: в Сухуме открылась арт-площадка© Sputnik / Томас Тхайцук
- Искусство для всех: в Сухуме открылась арт-площадка© Sputnik / Томас Тхайцук
- Искусство для всех: в Сухуме открылась арт-площадка© Sputnik / Томас Тхайцук
- Искусство для всех: в Сухуме открылась арт-площадка© Sputnik / Томас Тхайцук
- Искусство для всех: в Сухуме открылась арт-площадка© Sputnik / Томас Тхайцук
- Искусство для всех: в Сухуме открылась арт-площадка© Sputnik / Томас Тхайцук
Куратор проекта Щарида Тужба отметила, что современная "Гума"предназначена для всех творческих людей, которые хотят раскрыть свой потенциал.
"Я очень рада, что стали развивать не только набережную, но и объекты, находящиеся в городе. В Сухуме очень много красивых зданий, которые можно превратить в культурные и творческие пространства, которых в городе очень не хватает. Я надеюсь, что этот проект получит свое развитие и у нас появится еще одно место притяжения молодежи", - сказала посетительница арт-пространства Наста.
Железнодорожная станция "Гума" в стиле сталинского ампира была построена в 1940 году, павильон в 1947. Изначально станция носила название "Ботанический сад", в советское время ее переименовали в "Бараташвили", позже – "Баратов". Лишь в 90-е годы она была переименована в "Гуму".
"Гума" разделила печальную судьбу многих железнодорожных платформ Абхазии, в годы Отечественной войны она была частично разрушена, следы военных действий оставались на ее стенах еще долго, поезда с тех пор здесь не останавливаются.
В 2019 году "Абхазская железная дорога" предоставила станцию в аренду частным лицам.