"Сгоревшая" повестка: почему не состоялось заседание сессии Парламента

Группа депутатов инициировала внеочередное заседание Парламента и представила коллегам повестку из четырех пунктов, но она не была одобрена.

В "сгоревшую" повестку внеочередного заседания сессии Народного Собрания входили проект постановления "о стратегических объектах Абхазии" и три обращения к президенту об экстренных и неотложных мерах по предотвращению распространения COVID-19, обращение к главе государства в связи с кризисом в энергетической отрасли и обращение о создании министерства энергетики, транспорта и связи.

После того, как внеочередная сессия Народного Собрания сорвалась из-за того, что повестка дня не набрала кворума, одна группа депутатов, которая была за рассмотрение повестки, провела брифинг для СМИ в стенах Парламента, другая – та, что была против – в пресс-центре Абхазского телевидения.

Бадри Есиава, Sputnik

Вокруг коронавируса

О событиях, произошедших накануне заседания сессии, рассказал депутат Народного Собрания Алхас Джинджолия.

Он уточнил, что группа парламентариев позавчера в письменном виде обратилась к спикеру Парламента о проведение внеочередного заседания для обсуждения экстренных вопросов. Основанием такого обращения послужило расширенное заседание комитета по социальной политике, здравоохранению, демографии, делам ветеранов и инвалидов войны, прошедшее во вторник 13 июля.

В той встречи также участвовали министр здравоохранения Эдуард Бутба и главный санитарный врач Людмила Скорик, которые рассказали депутатам об эпидемиологической обстановке в стране и выразили обеспокоенность из-за увеличения количества заболевших коронавирусом. Они попросили депутатов оказать содействие в решении этих проблем.

В связи с этим группа депутатов рекомендовала в проекте постановления, в частности, возобновить работу координационного штаба по защите населения от COVID-19, в обязательном порядке при пересечении границы проводить термометрию людей, въезжающих в Абхазию и в случае выявления признаков коронавируса, иностранным гражданам запретить въезд в страну. При тех же симптомах граждан Абхазии в принудительном порядке поместить на карантин, организовать в городах и районах республики места изоляции на карантин.

Для иностранных граждан, въезжающих на территорию Абхазии, обязательно иметь с собой ПЦР-тест, проведенный не менее чем за 72 часа до появления на пункте пропуска. Также они предложили запретить движение общественного транспорта без использования средств индивидуальной защиты и соблюдения социальной дистанции.

Обеспечить контроль за соблюдением масочного режима, запретить работу всех объектов общественного питания в закрытых помещениях. Обеспечить в полном объеме лечебные учреждения необходимыми лекарствами для лечения пациентов с коронавирусом, увеличть награды медперсоналу, работающему с ними и их биоматериалами, а также своевременную выплату зарплат и вознаграждений. Обеспечить бесперебойную работу бригад медицинских сотрудников, работающих в ковид-отделениях районных ЦРБ и увеличить пропускную способность лабораторий по диагностике заболевания коронавирусом. Усилить санитарно-эпидемиологический надзор за деятельностью объектов торговли, обслуживания и средств размещения. Обеспечить дезинфекцию мест массового скопления людей.

"Предлагалась обсудить это постановление, но до обсуждения мы не дошли. Сказали, что мы не можем прервать туристический сезон. Уважаемые, надо выбирать либо туризм, либо наше здоровье. Не решился вопрос об обеспечении нас вакциной "Спутник-V". Первый этап вакцинации прошел. Шесть с половиной тысяч человек были вакцинированы. Набирала обороты она достаточно медленно, но на самом пике пришлось остановиться", - сказал Джинджолия и добавил, что, по неофициальным данным, Абхазии отказали в очередной партии вакцины и надо искать альтернативные пути решения этого вопроса.

Он подчеркнул, что прошлые меры защиты населения от вируса не отменены, но они не соблюдаются.

Депутат Валерий Агрба подчеркнул, что бездействие приведет к ухудшению ситуации уже к концу курортного сезона.

Нормативные акты, которые указаны в проекте постановления, были направлены на избежание этого. При этом он выразил понимание, что не все пункты в нынешних условиях могут быть выполнены в полном объеме и группа депутатов надеялась, что будут приняты хотя бы несколько из них для снижения эпидемиологического накала.

Парламентарий Натали Смыр поделилась тем, что звонки и сообщения ей от жителей страны с просьбой помочь им найти дефицитные препараты для лечения пациентов с коронавирусом не прекращаются. У многих нет финансовой возможности их приобрести. Также, по ее словам, существует выборочный подход в предоставлении этих лекарств. Для кого-то они есть в наличии, а для кого-то их нет.

Депутат Гарри Кокая выразил озабоченность количеством летальных исходов среди пациентов с COVID-19. По официальной информации, за все время пандемии к 16 июля умерли 282 человека, но он считает, что это число может достигать около 600, если учесть смертность граждан Абхазии за пределами страны от этого недуга.

Стратегические объекты

Группа депутатов подготовила проект закона о стратегических объектах, который устанавливает правовые основы определения и регулирования этих объектов в целях обеспечения национальной безопасности нашей республики.

В перечень стратегических объектов группа депутатов предлагает внести следующее:

имущества, находящиеся в оперативном управлении МВД, СГБ, Минобороны, МЧС и агентства правительственной связи;

объекты оборонного производства;

объекты энергетики, генерирующие установки и передающие магистральные линии, включая единый гидроэнергетический комплекс "ИнгурГЭС", в том числе части; деривационного тоннеля, машинный зал ГЭС, водоотводный канал, каскад перепадных ГЭС 1,2,3,4 и узловые подстанции, обслуживающие этот комплекс;

объекты системы организации воздушного движения и авиации, трассы обслуживания воздушного движения и линий, средства контроля и управления воздушного движения и взлетно-посадочные полосы;

республиканские железные дороги, автодороги республиканского и местного значения, авто и ж/д вокзалы;

причалы и пристани, имеющие государственное значение;

гидротехнические сооружения, маяки, световые сигналы;

объекты связи, телевизионные и радио передающие центры, информационные и телеграфные агентства.

Согласно этому документу, стратегические объекты, находящиеся в госсобственности, не подлежат приватизации, а Кабинету министров Абхазии поручается разработать среднесрочное и долгосрочное развитие транспорта и энергетических отраслей в течение шести месяцев после вступления в силу этого закона.

"Нам сказали, что этот закон "масло масляное". Существует закон о приватизации, в котором перечень объектов, не подлежащих приватизации, гораздо больше. Я согласен с этим, но если существует хоть теоретическая угроза потери нашего контроля над ними, имущественные права должны остаться за государством", - отметил Джинджолия и предположил, что это один из проектов, из-за которого было сорвано заседание сессии.

Депутат Народного Собрания Александр Цишба представил СМИ указ второго президента страны Сергея Багапша за 15 февраля 2011 года "Об утверждении концепции обеспечения национальной безопасности Абхазии".

Там говорится о необходимости усиления контроля государства в регулировании деятельности иностранных, банковских, страховых, инвестиционных компаний за передачу в эксплуатацию зарубежным компаниям месторождений природных ресурсов, телекоммуникаций, транспортных и электрических сетей. Цишба уверен, что перечисленные в проекте постановления объекты не подлежат приватизации и менять их форму собственности нельзя.

"Мы получили документ о гармонизации и синхронизации законодательства Абхазии, где стоял вопрос о приватизации основных наших энергосетей. Потом, после нашего депутатского возмущения, формулировка была изменена на то, что нужно найти инвесторов. Закон об электроэнергии не запрещает вкладываться инвесторам в энергетику, но мы хотим понять, в какой форме и как это будет происходить", - сказал Цишба.

Энергокризис

В связи с кризисом в энергетической отрасли группа депутатов обратилась еще с одним обращением и рекомендациями к президенту Аслану Бжания:

совместно с Кабинетом министров, уполномоченным центральным органом управления в сфере энергетики, в десятидневный срок представить в Народное Собрание стратегию развития энергетической отрасли и оперативных мер по экстренному выходу из кризиса, в том числе, методы снижения годового потребления электроэнергии на 500 миллионов киловатт-часов;

принять указ о запрете провайдерам предоставлять интернет майнерам для добычи криптовалют и принять меры по привлечению руководителей профильных органов к ответственности за нанесение материального ущерба энергоотрасли, обществу и государству;

в десятидневный срок после принятия этого постановления предоставить информацию об объемах потребленной электроэнергии по перетоку из России, суммах и источниках покрытия образовавшегося внешнего долга с декабря 2020 года по май 2021 года и планируемых объемах перетока электричества в осенне-зимний период;

Генеральной прокуратуре Абхазии до 1 августа провести комплексную проверку РУП "Черноморэнерго" и подведомственных организаций на предмет нарушения законодательства республики, а также целевого и эффективного использования государственных средств;

в десятидневный срок поручается назначить парламентское расследование по фактам грубого и массового нарушения должностными или иными лицами законодательства страны.

Депутат Гиви Кварчия сказал, что после проведения расширенного заседания парламентского комитета по вопросам энергокризиса, в стране началось выявление крупных и мелких майнинг-ферм. Он не исключает, что это могло быть совпадением, но уверен в том, что никакого вреда от беспокойства депутатов по вопросам контроля за исполнением закона об энергетике, он не видит.

Он также напомнил призыв президента после пожара на подстанции "Очамчыра-1" к силовым структурам об изъятия майнинг-оборудования без оформления соответствующих документов. По его мнению, это привело к возмущению граждан.

Ответная реакция

Вскоре после брифинга группы депутатов в Парламенте, на Абхазском телевидении прошла пресс-конференция депутатов Батала Табагуа, Омара Джинджолия и Алмасхана Барциц, которые объяснили, почему они были против принятия повестки заседания.

По словам Табагуа, для него стало неожиданностью столь экстренное проведение внеочередного заседания сессии на фоне того, что вопросы здравоохранения подробно обсудили на заседании профильного комитета днями раннее при участии Эдуарда Бутба и Людмилы Скорик. За день до этого все эти проблемы обсудили в Правительстве, и был утвержден состав координационного штаба.

Депутат считает, что под предлогом темы здравоохранения в повестку сессии включили другие пункты, которые напрямую не связаны между собой.

Он также оспорил высказывания коллег о том, что координационный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции распущен и не работает. Табагуа подчеркнул, что координационный и оперативный штабы работают ежедневно. Президент и премьер-министр также каждый день обсуждают вопросы, связанные с пандемией.

Алмасхан Адлейба придерживается такого же мнения. Свой отказ голосовать за повестку он объяснил тем, что изначально были заявлены одни темы, а впоследствии к ним добавили другие, и у него не было возможности ознакомиться с материалами.

После обсуждения повестки дня в Парламенте, у Омара Джинджолия сложилось впечатление, что часть его коллег воспользовалась всеобщей бедой, и попробовала вынести на рассмотрение политические вопросы.

"Эти проблемы надо обсуждать. Для этого существует Парламент и диалог, но у всего этого есть своя процедура, своя организация, которые не были соблюдены", - сказал он и добавил, что вопросы, указанные в той повестке, не считает нужным принимать в виде законов. Их можно было включить в другие отраслевые законы.

Прежде чем прийти на телевидение, депутаты встретились с министром здравоохранения страны и уточнили, что же он все-таки имел в виду, когда обратился к Парламенту о содействии.

"Он имел в виду, чтобы мы говорили со своими избирателями. Чтобы они не проводили свадьбы, пышные дни рождения. Вот в чем помощь", - сказал Табагуа и внес ясность в проблему доплат медперсоналу.

Он объяснил, что эти выплаты за май поступили, но для того, чтобы их перечислить, нужно составить всем медучреждениям списки о том, кто участвовал в этой программе и на это нужно время.

Законы уже есть

Что касается проекта закона "О стратегических объектах Абхазии", по мнению Батала Табагуа, он не имеет отношения к обсуждаемой теме коронавируса. Более того, прописанные в нем пункты давно существуют в других законах.

"Видимо, те, кто это написал, не совсем разобрались. В других законопроектах четко регулируется, какие стратегические объекты, к каким ведомствам они относятся и как они регулируются. Какое это имеет отношение к вопросам, связанным с ковидом, непонятно", - сказал он.

Омар Джинджолия, как и его коллеги, тоже считает, что смысла дублировать законы, нет. Одной из причин, почему группа депутатов решила это сделать, он видит в попытке обратить на себя внимание в преддверии выборов в Народное собрание, которые состоятся весной 2022 года.

В целом этот документ Табагуа назвал популистским, который создаст суматоху в стране. Ту часть, которая затрагивала ограничения при переходе границы иностранными гражданами, лишит работы людей, трудящихся в туристической сфере.

Участники пресс-конференции также затронули тему энергетики, которая тоже была включена в повестку несостоявшейся сессии. Джинджолия не отрицает, что проблемы в этой области серьезные и требуют скорейшего разрешения, но они технические, но не политические.

"Мы все это понимаем, но при этом мы видим, что исполнительная власть, Администрация президента, Кабинет министров прикладывают огромные усилия для того, чтобы выйти на осенне-зимний период без серьезных ЧП. Это не сегодня случилось. Это пришедшая с нарастанием к нам проблема, но, когда бы это ни случилось, ее надо решать сейчас", - подчеркнул он.

Насколько ему известно, до конца июля будет представлена стратегия выхода из кризиса, которую, в первую очередь, обсудят в Парламенте. Надо дождаться, проявить выдержку и политическую гибкость, считает он.

Джинджолия заверил, что никто и ничего продавать не собирается, имея в виду энергетику.

"В законе "Об электроэнергетике" четко прописано, что это не продается. Производство свыше пяти мегаватт не продается никому. Распределительные сети не продаются. Не надо это вносить в новый закон", - сказал он и добавил, что для продажи объектов энергосистемы нужно внести изменения в действующий закон. Такие же уточнения существуют в законе "О связи".