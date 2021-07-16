Госдача в Гагре и ответ президенту: группа депутатов Парламента провела брифинг

После того, как депутатский корпус не одобрил повестку внеочередного заседания Парламента, группа депутатов провела брифинг для СМИ.

Парламентарии ответили на некоторые упреки президента в их адрес, которые он выразил в интервью Абхазскому телевидению и изложили историю про закрытые пляжи в Гудауте и перед дачей в Гагре, известной в абхазском обществе, как "дача Ткачева", бывшего губернатора Краснодарского края, экс-главы Минсельхоза России Александра Ткачева. Дача была куплена в 2003 году администрацией Краснодарского края, а позже перешла в собственность частной компании.

Бадри Есиава, Sputnik

Дачи и заборы

Председатель комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии Астамур Тарба в беседе с журналистами сказал, что на прошлом заседании Народного собрания рассмотрели вопрос о предоставлении земельного участка площадью три гектара ООО "Жемчужина Абхазии".

После того, как эти материалы поступили в комитет, он вместе с коллегами выехал на место для осмотра территории, подлежащей передаче той компании.

"Нам стало известно, что у этой частной компании есть второе отделение дачи, которая расположена на берегу моря по улице Ардзинба в Гагре. По приезде мы обнаружили, что пляжная зона, прилегающая к даче, перегорожена. Построен высокий железно-бетонный забор и общий доступ к пляжу закрыт. Помимо этого был построен десятиметровый мол вглубь моря, что не могло нас не обеспокоить", - отметил он.

Депутаты с запросом обратились в Госкомитет по экологии и в архитектурное управление, ответ от которых поступил не быстро. Для уточнения того, кто владелец этой дачи и кто дал разрешение на строительство забора и мола, провели расширенное заседание профильного комитета. Выяснилось, что руководство администрации города дало разрешение на возведение этого временного забора сроком на десять лет.

"Обидно то, что наши действия упорядочить эти вопросы, расценивать как политический саботаж с нашей стороны. Этого нет. Мы увидели нарушения со стороны дирекции "Жемчужина Абхазии". К ним вопросов у нас не было. Мы пригласили службы, которые допустили это", - сказал он.

Тарба также углубился в историю этого объекта, который в прошлом был государственной дачей. В 2003 году первый президент Абхазии Владислав Ардзинба распорядился продать ее администрации Краснодарского края за 25 миллионов рублей. В советское время дача обладала статусом особо охраняемой территории, но сегодня ею владеет частная компания и сохранить прежний статус не позволяет действующий закон.

Он уточнил, что в то время покупателем этого объекта от имени администрации Краснодарского края выступало закрытое акционерное обществе "Инвест-плюс" со стопроцентной государственной долей.

В 2005 году "Инвест-плюс" учредила компанию "Жемчужина Абхазии" с уставным капиталом около 109 миллионов рублей.

"В документах, которые у нас есть, сказано, что при создании "Жемчужина Абхазии" закрытое акционерное общество "Инвест-плюс" в виде уставного капитала вносит имущество, находившееся в Гагре, в собственность Краснодарского края", - рассказал Тарба.

На одно постановление больше

Парламентариям также стало известно о том, что в Гудауте есть пляжные зоны, вход в которые тоже перекрыт. Главе гудаутской администрации направили запрос о том, кто застройщик этих ограждений и на основании каких документов эти работы были проведены.

Пришел ответ, что разрешения никому не выдавали и уточнений, кто возвел заборы, в письме не было, сказал Тарба.

Депутат Народного собрания Гиви Кварчия процитировал интервью главы государства Абхазскому телевидению в той части, где Аслан Бжания сказал, что разговоры об этой даче неуместны, вредны и расценивает как форму саботажа. В той беседы с журналистом президент также поинтересовался точкой зрения людей, инициировавших проверку дачи в Гагре, о заграждениях на гудаутском пляже.

Кварчия сказал, что под "этими людьми" президент имел в виду его лично и коллег Астамура Тарба, Гарри Кокая.

"Подобное некорректное заявление в адрес депутатов Парламента, представляющих интересы всего народа, является ничем иным, как оскорбление и клевета. По-другому сказать не могу. А верность нашей государственности я доказал еще в период Отечественной войны народа Абхазии. Если кто помнит, тогда в саботаже нас обвиняли руководители Госсовета Грузии", - подчеркнул Кварчия.

Материалы по забору в Гудауте, фотографии которых президент показал во время телевизионного интервью, давно находятся на контроле профильного комитета, добавил Кварчия и уточнил, что речь идет не об одном заборе, а о трех.

"Проблем с демонтажем этих заборов нет. Теперь, на мой взгляд, мы можем передать "эстафету" на не менее аналогичные действия, направленные на незамедлительные действия по доступу граждан и гостей Абхазии к пляжной зоне в части побережья, прилегающей к так называемой даче Ткачева. Хотим посмотреть, как поступит президент в части соблюдения законодательства", - резюмировал депутат.

При этом он отметил, что на совещании комитета обсуждалась возможность узаконить этот вопрос, если есть такая необходимость путем внесения поправок в действующее законодательство или межгосударственным соглашением.

Депутат Гарри Кокая тоже был недоволен некоторыми высказываниями Аслана Бжания в том интервью. В частности, о меценатстве со стороны Ткачева в постройке русской школы в Гагре, что обошлось ему 468 миллионов рублей. Парламентарий сказал, что это заявление президента не соответствует действительности, так как эти деньги были выделены не из собственных средств российского чиновника, а из бюджета Кубани. В подтверждении своих слов он привел цифры из декларации расходов и доходов Ткачева за 2009 и 2010 годы, по которым прибыль чиновника составляла 1,5 миллиона рублей в год.

"Настораживает тот факт, что товарищ президент путает личные средства с государственными. В этой связи хочу обратиться к коллегам и к Контрольной палате о том, что срочно надо усилить контроль за расходованием бюджетных средств", - сказал Кокая.

Он также обратился к президенту с советом не идти на конфронтацию с Парламентом и помнить о том, что у Народного Собрания всегда на одно постановление больше, как показала практика с бывшими главами республики.

При этом депутаты подчеркнули, что экс-глава Краснодарского края Александр Ткачев всегда был другом Абхазии и оказывал поддержку.