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Число смертельных случаев среди пациентов с COVID-19 в Абхазии достигло 275

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1405)
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Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 19778 человек. Выздоровели 16078 человек.

СУХУМ, 16 июл - Sputnik. Число смертельных случаев среди пациентов с COVID-19 в Абхазии достигло 275, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса. 

В Гудаутской больнице скончались двое мужчин 69 и 78 лет. В Гагрской ЦРБ умерла женщина 1952 года рождения.

Диагноз коронавирус подтвержден у 183 человек из 578 протестированных. 

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 179 пациентов, в тяжелом состоянии 41 человек, состояние здоровья 41 пациента – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 44 пациента, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 26, в Гагрской ЦРБ – 44, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1405)

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