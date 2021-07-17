Помощи и компенсаций: чего и от кого ждут пострадавшие при стрельбе в Пицунде туристы

Стрельба, в результате которой пострадали российские туристы Тимур Салимгареев и Александр Филоян, произошла в кафе "Апсны" при пансионате "Самшитовая роща" в Пицунде 15 июня.

В тот же день был задержан стрелявший, гражданин Абхазии Дмитрий Пилия. Пострадавших доставили в Гагрскую ЦРБ и после оказания первичной помощи вывезли в Россию. Они все еще проходят лечение и требуют выплаты компенсаций. Sputnik попытался разобраться в ситуации.

Асмат Цвижба, Sputnik

Вред здоровью и не только

Тимур Салимгареев все еще проходит лечение в одной из Сочинских больниц. Он рассказал Sputnik, что получил семь пулевых ранений, травму колена, в результате которой были сломаны кости, был раздроблен большой палец правой ноги и сломан еще один палец ноги, а также удалено левое яичко.

Тимур уже перенес четыре операции, в больнице ему нужно пролежать еще минимум неделю, после чего он отправится на реабилитацию в Москву. Сейчас он прикован к кровати, самостоятельно ходить не может.

По словам Тимура, Александр Филоян получил около пяти пулевых ранений, у него была задета тазобедренная артерия и начали отмирать ткани ноги. В Сочи мужчине помочь не смогли, поэтому экстренно эвакуировали в Краснодар, где ввели в медикаментозную кому и спасли ногу. Он перенес около десяти операций и сейчас находится в Москве.

Тимур посчитал причиненный ему физический и моральный вред. По его словам, за полгода неработоспособности ему полагается 4 000 000 рублей, половина этой суммы – это ипотека, алименты на двоих детей, оплата за съем жилья для матери, которая приехала ухаживать за ним, покупка медикаментов, еды, компенсация за сгоревшие путевки и забронированные отели. Остальные два миллиона – оценка вреда здоровью.

Кто должен платить?

В качестве компенсации Александр и Тимур требуют по два миллиона на каждого. Остальную сумму они готовы собрать самостоятельно через друзей и блогеров.

Тимур считает, что эту сумму пострадавшим должны выплатить владельцы пансионата "Сашитовая роща", на территории которого и произошел инцидент. Туристы сами связались с руководством отеля, так как, по словам Салимгареева никто к ним не обращался, не извинялся и, более того, руководство обвинило в инциденте самих друзей.

Озвученная сумма администрацию пансионата не устроила, объяснил Тимур.

"Если быть справедливым, я не считаю, что сама Абхазия виновата в ситуации, потому что такие люди есть везде, но то, что хозяин отеля себя так повел – меня возмутило. Он сказал, что мы больные и хотим на них заработать. То, что у меня, возможно, не может быть детей, это стоит гораздо больше, меня покалечили на всю жизнь", - сказал он.

Тимур считает, что вина пансионата в том, что на территорию запустили человека с оружием, который, по его словам, еще и был в состоянии наркотического опьянения. Кроме того, после инцидента никто не попытался помочь пострадавшим, и Тимуру пришлось обезоруживать стрелка самому.

"Весь резонанс – вина хозяина отеля. Мы могли мирно со всеми договориться и закрыть вопрос. А он целенаправленно сказал, что ему все равно, что он дает нам 200 тысяч и мы закрываем рот. Я сказал, что 200 тысяч это смешно, и он может оставить их себе. Он даже не извинился и не спросил о состоянии нашего здоровья. Такое отношение меня сильно возмутило и я начал давать интервью всем телеканалам", - объяснил он.

У директора пансионата Геннадия Айба другая версия. Он рассказал Sputnik, что в день стрельбы сотрудники пансионата не стали дожидаться Скорую помощь и отвезли пострадавших в больницу на своих машинах.

"В тот же день мы по 50 тысяч отдали родственникам. А потом мы хотели дать по 200-250 тысяч каждому, но нам позвонили и сказали, что они хотят по четыре миллиона на человека. Они перевели все в вымогательство, поэтому я своим сотрудникам запретил с кем-либо общаться и что-то дальше делать. Когда была озвучена такая сумма, я решил, что ничего не буду давать", - сказал он.

Айба подчеркнул, что не обвинял туристов в том, что они сами виноваты в случившемся.

"Единственное, что я сказал, это не относиться к ситуации однобоко. Какой бы человек не был бы ненормальный, ни с того, ни с сего в людей не стреляют. Если рассматривать с человеческого фактора, может быть, там не все однозначно. Вот так я сказал", - сказал он.

Директор пансионата добавил, что у него нет полномочий и возможности обыскивать людей при входе. По его словам, после случая охрана на территории пансионата была усилена, за порядком с 19:00 до 23:00 на объекте следят двое сотрудников милиции.

Обещания и надежды

16 июня по поручению президента Абхазии Аслана Бжания министр здравоохранения Эдуард Бутба побывал в сочинской больнице, чтобы лично узнать о состоянии здоровья пострадавших в Пицунде туристов. По информации информагентства "Апсныпресс", Бутба зашел в палату к Салимгариеву и заверил, что с абхазской стороны ему будет оказана вся необходимая помощь, какого характера помощь тогда не уточнялось.

По словам самого Тимура, министр обещал помочь компенсациями, но пострадавшие все еще ничего не получили.

"После разговора с министром здравоохранения на протяжении какого-то времени я был спокоен и думал, что нам помогут. Все это время я не давал никому интервью. Я ждал нормального диалога, но на этот диалог никто не вышел", - сказал он.

16 июля на сайте Минздрава Абхазии был опубликован комментарий пресс-службы "в связи с участившимися запросами от СМИ". В нем говорится, что Бутба после поездки в Сочинскую больницу регулярно созванивался и общался с заместителем главврача на тему состояния здоровья пострадавших.

"Российские медики заверили Эдуарда Бутба, что никакой дополнительной помощи со стороны Абхазии не требуется, так как пациентам оказывается весь объем необходимой медицинской помощи", - объясняют в Минздраве.

Также, по словам Салимгариева, с Александром связывался министр по туризму Абхазии Теймураз Хишба, который извинился за произошедшее и сказал, что "разберется с хозяином отеля и решит ситуацию" и спросил о необходимой сумме компенсации.

"Саша постеснялся озвучить сумму и сказал предложить самим. Понимаете, мы не хотим на этом нажиться", - объяснил Тимур.

Получить комментарий от министра по туризму на момент публикации материала Sputnik не удалось.

Угрозы и извинения

Тимуру и Александру поступают угрозы в социальных сетях. По словам Тимура, пользователи пишут "скажите спасибо, что мы вам голову не снесли" и что-то в подобном духе, некоторые обвиняют туристов в том, что они сами спровоцировали ситуацию. Но есть и те, кто извиняется за поступок земляка, просят друзей снова побывать в Абхазии, чтобы почувствовать настоящее гостеприимство.

"Я их очень уважаю, каждого хочется обнять и сказать слова благодарности", - сказал пострадавший.

Тимур рассказал, что в злополучный вечер он в компании с Александром и девушками слушали музыку через маленькую колонку в ресторане, отдаленном от гостиницы и никому не мешали. Помимо них, в ресторане был лишь Пилия.

"У него был плед на плечах, потом он намотал его на лицо и подошел к нам. Замечания по поводу музыки не было, он просто подошел и двух наших девушек стал сзади обнимать и тянуть к себе. Девочки стали его отталкивать, он их обозвал. Я ему сделал замечание и попросил вернуться за столик. Он начал орать, что всех застрелит и Александр уже в грубой форме попросил его вернуться за столик. Он достал пистолет и стал стрелять в него, после этого я попытался обезоружить его", - вспомнил мужчина.

Тимур повалил стрелка на землю, но он продолжил стрелять и прострелил ему ногу. Когда у Пилия закончились пули, турист хотел связать его, чтобы вызвать полицию, но не успел, кто-то его оттащил.

"В это время стрелок встал, вернулся за свой столик, достал из сумки вторую обойму, вернулся и в меня лежачего прострелял всю обойму", - добавил он.

Пострадавшие хотят, чтобы дело было расследовано в России. Тимур рассказал, что за все время никто из абхазских следователей с ним и Александром не связывался, о том, на какой стадии находится дело, они узнают лишь из новостей.

"Хотелось бы, чтобы на территории России расследовали дело. Ходят слухи, что в Абхазии правосудия добиться очень тяжело, потому что всем рулят кланы", - добавил он.

Стрельба и реакция властей

Происшествие в Пицунде вызвало большой резонанс в абхазском обществе.

Как оказалось, стрелявший ранее был задержан в Сухуме за незаконное ношение и хранение огнестрельного оружия. К нему была принята мера пресечения - подписка о невыезде, 4 июня предварительное расследование отправило дело в суд города Сухум.

В день инцидента министр внутренних дел Дмитрий Дбар провел оперативное совещание в связи со стрельбой. В целях усиления мер по обеспечению общественной безопасности и правопорядка подразделения Гагрского УВД и ОВД по Гудаутскому району усилили личным составом оперативных служб центрального аппарата МВД.

По указанию Дмитрия Дбар, от исполнения служебных обязанностей были отстранены ряд сотрудников оперативных служб и постов ДПС. Дбар также дал ряд служебных указаний по усилению контроля автотранспорта на предмет выявления несоответствия госномерных знаков регистрационным данным автомобилей.

Совещание в связи со случившимся провел и президент Абхазии Аслан Бжания. Он назвал случившееся преступлением против Абхазии, так как оно было совершено в отношении гостей республики.

Глава государства поручил правоохранительным органам принять все необходимые меры для привлечения преступника к ответственности по всей строгости закона, а также усилить меры, направленные на обеспечение безопасности туристов. Кроме того, президент поручил МВД проверить все крупные туристические объекты на предмет наличия у них эффективной службы безопасности и камер видеонаблюдения.

Аслан Бжания предупредил руководителей отделов милиции Гагрского района и города Пицунды о персональной ответственности за криминогенную ситуацию в регионе.

Дирекция "Самшитовой рощи" призвала не накалять ситуацию в связи со стрельбой в туристов в одном из заведений пансионата и заявила об усилении мер безопасности. А глава Минтуризма Теймураз Хишба в интервью изданию "Аргументы и факты" заявил, что потерпевшие получат компенсацию, а "виновный будет наказан максимально жестко".

16 июня Сухумский горсуд избрал меру пресечения Дмитрию Пилия в виде ареста сроком на два месяца. В его отношении возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью опасного для жизни человека в отношении двух или более лиц; незаконного приобретения, передачи, сбыта, хранения, перевозки или ношения огнестрельного оружия; хулиганства.

30 июня в отношении Пилия было возбуждено еще одно уголовное дело по факту незаконного приобретения, перевозки, хранения наркотического вещества.

Секретарь Совета безопасности Сергей Шамба заявил, что то, что произошло в Пицунде – это последняя капля и нужно принимать серьезные меры, чтобы криминогенная ситуация в Абхазии вошла в контролируемое русло. Он рассказал, что рабочая группа в составе представителей МВД, СГБ, Генрокуратуры, Верховного суда и Парламента готовит поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы по части ужесточения наказания за незаконное хранение, ношение, перевоз оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ

24 июня Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб представил на рассмотрение президента Аслана Бжания проект закона о внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, направленный на усиление мер уголовной ответственности за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Согласно действующему законодательству, незаконный оборот огнестрельного оружия наказывается лишением свободы до трех лет, что является нетяжким преступлением, а применяемая к подследственным лицам санкция о мере пресечения, как правило, - подписка о невыезде. Зная, что серьезного наказания за это преступление не последует, люди продолжают незаконно приобретать и носить оружие, считают в МВД Абхазии. Так, менее чем за год из частного незаконного владения было изъято 110 единиц огнестрельного оружия.

Предложенный проект закона предусматривает ужесточение санкций статьи 217 Уголовного кодекса Республики Абхазия (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).