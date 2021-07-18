Кризис кадров: почему абхазскому туризму не хватает рабочей силы

Уже много лет как в сфере туризма наметился серьезный дефицит рабочей силы. Дело даже не в том, что нет людей, которые хотели бы работать, а в том, что не находятся те, кто выполнял бы работу качественно.

О том, с какими трудностям сталкиваются отельеры, почему в республике мало квалифицированных работников сферы туризма и как можно решить проблему с рабочей силой, читайте в материале Sputnik.

Sputnik

Количество вакансий в сфере туризма в Абхазии с каждым годом становится все больше и больше. Если обычно спрос рождает предложение, то в этой отрасли такая установка работает плохо.

Алена Антонова - операционный директор одного из отелей в Гагре. Она уже на протяжении нескольких месяцев продолжает искать персонал для туробъекта. Рабочую силу Алена ищет на всевозможных порталах объявлений, в соцсетях. Объявления дают даже бегущей строкой по телевидению. Однако, как признается операционный директор отеля, ожидаемого эффекта нет.

"Казалось бы, должен быть большой поток соискателей, но он был минимальный, если честно, и если даже звонят, то в основном на такие рабочие вакансии, как сотрудник пляжа, охрана, горничная, посудомойщица. А вот на вакансии типа администратора, то есть там, где требуется серьезная квалификация, владение ПК, необходимы какие-то знания, возможно, иностранного языка или просто грамотная письменная и устная речь, намного сложнее", - поясняет Антонова.

Основная проблема, по мнению Антоновой, в том, что невозможно найти персонал из того района, где расположен туробъект. Заявки поступают от жителей разных уголков Абхазии, но зачастую работодателя это не устраивает, так как возникает вопрос проживания работника.

Еще одна проблема - невозможность найти персонал для круглогодичной работы. Чаще всего люди ищут работу на лето.

"Мы сразу говорим, что у нас объекты круглогодичные, говорим, что мы хотим собрать людей и работать круглый год. Кто-то изначально откровенно говорит, что его это не интересует, он готов работать только летом, потому что у него потом хозяйство, огород, цитрусовые культуры и какие-то еще собственные дела. Кто-то об этом умалчивает, но подразумевает", - отмечает Антонова.

Отсутствие желающих работать круглый год в сфере туризма, мягко говоря, удивляет, так как обычно принято говорить о том, что в Абхазии мало рабочих мест. Да и зарплаты, которые предлагают в этой сфере зачастую в разы выше, чем даже на самой престижной государственной службе.

"В среднем в месяц зарплата даже у линейного персонала от 30 тысяч рублей. С учетом того, что мы предлагаем работу круглый год, то разве это мало? - задается вопросом операционный директор отеля - В муниципальных учреждениях такой зарплаты нет, будем откровенно говорить об этом. Также есть премиальная часть. Если речь идет о продажах, то чем больше ты продаешь услуг, чем качественней сервис ты предоставляешь, тем выше ты зарабатываешь премию".

Профессиональный парадокс

Президент гильдии отельеров республики Астамур Ахба отмечает, что проблемы с кадрами в сфере туризма возникли не сегодня, и решить их за один год невозможно.

"К сожалению, эти проблемы сегодня на рынке труда Абхазии присутствуют, с такими трудностями сталкиваются не только работодатели-отельеры, но и все участники турбизнеса. Проблемы еще останутся на многие годы, потому что нужно много работать в этом направлении. То, что участники турбизнеса пытаются своими силами решить проблему, этого недостаточно", - считает он.

Одна из основных причин отсутствия кадров, по убеждению Ахба, в том, что абхазские вузы не готовят тех специалистов, в которых нуждается отрасль. Хотя ежегодно в Абхазии десятки людей завершают учебу в колледжах и профтехучилищах по направлению "Сервис и туризм".

"В стране сегодня до 25 тысяч коечного фонда. На это количество должно быть до двух тысяч подготовленных и квалифицированных горничных. Есть очень много тонкостей, если мы хотим говорить о качестве. Абхазии нужны горничные, менеджеры низшего и среднего звена, администраторы, операторы в отелях. Чтобы таких специалистов иметь, необходимо, чтобы студенты, обучающиеся по направлению туризма, имели возможность практиковаться в крупных отелях. Необходимо также менять систему образования в этом направлении. Если говорить о европейских стандартах, то там студент может получать теоретические знания неделю, а две недели - практические. А у нас раз в полгода или даже в год отправляют его на производственную практику. А в процессе обучения студент уже должен понимать, с чем он сталкивается в профессии, ему необходимо приобретать практические навыки, понимать стандарты и что от него требуется. Есть люди, которые хотят работать в сфере туризма, но, к сожалению, не все подходят, не все могут выполнить работу, которая от них требуется. Не все имеют необходимые знания и навыки, которые нужны работодателю. Абхазский госуниверситет сегодня в основном готовит управленцев”, - отмечает Астамур Ахба.

Директор Сухумского колледжа Светлана Габлия же отмечает, что проблема не в системе образования, а в том, что у студентов нет возможности практиковаться в гостиницах республики. Раньше владельцы туробъектов считали, что они только мешают в работе персонала.

"Раньше наших студентов не звали на практику. Только две-три гостиницы шли навстречу. Я уже восьмой год работаю директором колледжа. К сожалению, за это время ни один директор туристического объекта не пришел к нам в колледж, чтобы хотя бы посмотреть, что у нас за студенты, как их обучают, чему обучают. Наши студенты получают теоретические знания о гостиничном сервисе на высшем уровне, их обучают по лучшим современным учебникам. Наши студенты хорошо вооружены теорией", - отмечает Светлана Габлия и добавляет, что ситуация с практикой студентов начала меняться только с недавних пор.

В этом году, по словам директора колледжа, их подопечных приглашают не только столичные гостиницы, но и из других городов.

Готовность предоставить студентам возможность проходить практику и повышать квалификацию высказывает и оперативный директор гостиницы в Гагре Алена Антонова.

"По нашим каналам, через которые мы находили персонал, не было отзывов о выпускниках или студентах, которые получили профильное образование в вузах Абхазии. У нас был разговор с администрацией гагрского техникума Кехир-ипа по поводу заключения договора по подготовке кадров, у них есть факультет, который связан с пищеблоком, но в этом году мы немножко не успели. Основной поток из этих студентов идет на набережную, но опять-таки не по профессии. Они могут сувениры продавать. Они считают, что там они могут заработать лучше", - рассказала Алена Антонова и добавила, что в следующем году они планируют заключить договор с колледжем для того, чтобы его студенты практиковались или стажировались в их отеле.

Порталы и привлечение иностранцев

Еще одна проблема, по мнению Ахба, заключается в отсутствии специальных ресурсов, где работодатели и работники могли бы находить друг друга.

"Сегодня даже специальных порталов нет. На тех ресурсах, на которых обычно выкладывают информацию, многим искать трудно. Обычно, когда пишут о свободных вакансиях, условия труда не оговариваются, приходится связываться с работодателем или зачастую ездить на место, тратить время на поиски", - добавляет он.

По слова директора гильдии отельеров, многие не могут решить проблему с дефицитом кадров даже привлечением иностранных рабочих.

"Проблема также есть с привлечением иностранных граждан. У нас есть правила на въезд и выезд иностранного гражданина, миграционный учет. В этом направлении миграционная политика должна быть направлена на то, чтобы работодателю и работнику легче было работать. На сегодняшний день есть определенная квота, работадатель может трудоустроить только до 10 иностранных граждан. И этот иностранный гражданин через три года должен покинуть республику, так как заканчиваются разрешенные сроки пребывания его в Абхазии", - отметил он.

Хотя директор Сухумского колледжа Светлана Габлия не видит необходимости привлекать иностранцев, в то время как многие выпускники абхазских вузов, получив профессиональное образование, остаются без работы.

"Да, есть такие гостиницы, в которые набирают сотрудников исключительно из местных, но почему-то многие считают, что персонал из иностранцев будет работать лучше. Но это не всегда так. Наши студенты очень перспективные, они неплохо учатся, желание работать есть, большинство целенаправленно идут в эту профессию", - добавила Габлия.

Есть запросы и из России. Мы изначально хотели задействовать в основном местное население. У нас такая позиция отеля, чтобы мы предоставляли рабочие места, и для того, чтобы это было удобно, так как мы работаем круглый год. Из России тоже, как правило, едут люди, которые хотят работать один сезон. Мы стали размещать объявления и на сторонних ресурсах. И из России есть звонки, запросы. Тут главный вопрос - предоставление проживания. Оттуда, кстати, люди звонят охотнее, то есть человек из России более лоялен в рабочих условиях.