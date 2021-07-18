Милиция установила участников и детали перестрелки в Новом районе Сухума

МВД Абхазии сообщило подробности субботней перестрелки в Сухуме, в результате которой погибли двое человек.

СУХУМ, 18 июл - Sputnik. МВД Абхазии опубликовало дополнительную информацию о перестрелке, произошедшей в субботу 17 июля в Новом районе Сухума, в которой погибли двое человек.

Прокуратура Сухума 18 июля возбудила уголовное дело по данному инциденту, сообщает ведомство.

Согласно материалам уголовного дела, 17 июля около 20:00 Руслан Гудалия, Игорь Гудалия, Гарри Авидзба и Аслан Зухба, вооруженные огнестрельным оружием и боеприпасами, незаконно перевозимыми группой лиц по предварительному сговору, на автомобиле "Nissan Skyline" под управлением Аслана Зухба прибыли к пивному бару на пересечении улиц В. Лакоба и 30-е Сентября в Сухуме на встречу с Бесланом Дзыба. Группу сопровождали еще трое человек, следовавших на двух автомобилях.

В время встречи между Дзыба и Гудалия Русланом, Авидзба и Зухба произошла ссора, переросшая в драку. После чего, Беслан Дзыба из имевшегося огнестрельного оружия неустановленного образца умышленно совершил убийство Руслана Гудалия и ранил Аслана Зухба. Игорь Гудалия, наблюдавший за всем происходящим из салона автомобиля, так же вооруженный автоматическим оружием неустановленного образца, действуя из мести, общеопасным способом, произвел не менее 10 выстрелов в помещении пивного бара, убив Беслана Дзыба.

В отношении Игоря Гудалия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "е" части 2 статьи 99 Уголовного Кодекса Абхазии (убийство, совершенное общеопасным способом). По признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 217 УК Абхазии (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору) уголовное дело возбуждено в отношении Руслана Гудалия, Гарри Авидзба, Аслана Зухба и Игоря Гудалия. Последний был задержан сегодня сотрудниками милиции.

Под охрану взят находящийся на лечении в Центральной Республиканской больнице Аслан Зухба. Оперативно-розыскные мероприятия по установлению места нахождения и задержанию Гарри Авидзба продолжаются.

Производство предварительного следствия осуществляет следственная группа прокуратуры города Сухум.



