Генпрокурор и глава МВД Абхазии рассказали депутатам детали перестрелки в Сухуме

Члены парламентского комитета по обороне и безопасности встретились с руководителями МВД Абхазии и Генпрокуратуры для обсуждения деталей перестрелки с двумя летальными исходами, которая произошла в Новом района Сухума вечером 17 июля.

СУХУМ, 20 июл – Sputnik. Министр внутренних дел Абхазии Дмитрий Дбар и Генпрокурор страны Адгур Агрба рассказали детали перестрелки в Сухуме на заседании парламентского комитета по обороне и безопасности во вторник 20 июля, сообщает агентство "Апсныпресс" в своем Telegram-канале.

"Исходя из тех материалов, которые были получены прокуратурой и сотрудниками милиции, было установлено, что в результате возникшей ссоры, были произведены выстрелы. На момент возбуждения уголовного дела было установлено, что первый выстрел произвел Беслан Дзыба, который стрелял в Руслана Гудалия, после чего ранил Аслана Зухба. Родной брат Гудалия (Игорь Гудалия-прим.), который находился в непосредственной близости – на улице, когда увидел эту ситуацию, забежал в помещение и из мести убил Дзыба", - рассказал Агрба и уточнил, что сведения были установлены оперативным путем и подтверждены показаниями самого задержанного Игоря Гудалия.

Генпрокурор также подчеркнул, изложенная в возбужденном уголовном деле информация может меняться в зависимости от новых обстоятельств и показаний свидетелей, но очевидцы не идут на сотрудничество со следствием и не предоставляют информацию.

Исходя из этого, продолжил Агрба, следователям сложно отразить обстоятельства, которые произошли на месте совершения преступления. Для установления того, сколько видов оружия было использовано во время перестрелки, назначена баллистическая экспертиза. Пока точно установлено, что был один автомат калибра 7,62.

"Теперь мы должны разграничить, сколько было пистолетов. Если было два, то мы сегодня можем говорить о том, что мог стрелять и Аслан Зухба, и Гудалия (Игорь-прим.), который там находился. Сегодня нам известно, что был вооружен Беслан Дзыба", - отметил Генпрокурор.

По его словам, действия каждого фигуранта того происшествия не изменятся. В пример он привел действия Игоря Гудалия, который, по мнению Агрба, совершил умышленное убийство из мести. Объясняет он это тем, что Гудалия пришел с улицы, и у него не было необходимости убивать Дзыба из соображений самообороны.

Что касается вопроса о том, кто первым открыл огонь, помимо показаний задержанного Гудалия о том, что стрелять начал Дзыба, у следствия пока нет.

По версии МВД, использованный при стрельбе автомат лежал в сумке в машине, там же была граната.

"Он (Игорь Гудалия-прим.) достал автомат из сумки, вышел и произвел выстрел. Про контрольный выстрел мы тоже знаем, который был произведен. Неоднократно данная группа была нами задержана. Вот у меня решение суда, их отпускают регулярно. Судья Степанов, который был здесь (в Парламенте - прим.) выбран успешно, они были полностью им оправданы. Они совершили покушение на сотрудников милиции, стреляли в них и все остальное, а Степанов оправдал их", - сказал министр внутренних дел Дмитрий Дбар, обращаясь к депутатам.

Он добавил, что некий судья гагрского суда по фамилии Демирчян, после задержания месяцами ранее милицией Гарика Авидзба, фигурирующего в деле о перестрелке в Новом районе, дал ему отсрочку по состоянию здоровья.

Глава ведомства также сказал, что встреча участников перестрелки в Новом районе была запланирована, и на ней обсуждался "криминальный вопрос о том, кто как сидел (в местах лишения свободы - прим.) и к кому какие вопросы".

Генпрокурор Агрба дополнил, что по имеющейся у него информации от допрошенных людей, на той встрече говорили не о земельном участке, а выясняли отношения по теме чести и достоинства.

"Есть свидетель Читанава, которому принадлежал земельный участок и у него был спор с Гудалия. Сам Читанава говорит кто, кого, когда и как оскорбил. Эта ситуация возникла вследствие именно этого разговора, который у них был до этого. Потом уже произошло убийство. Они обсуждали, кто и где сидел, как сидел", - сказал Агрба.

Депутаты поинтересовались, какое ко всему этому имел отношение погибший Беслан Дзыба. Генпрокурор ответил, что Дзыба предъявлял претензии в адрес Гудалия.

Парламентарий Гиви Кварчия сказал, что живет недалеко от места, где произошло то вопиющее преступление, и он был знаком с Бесланом Дзыба.

"Он ветеран войны, который в 18 лет встал на защиту своей родины, кавалер ордена Леона. Я дам свою характеристику этому человеку. Этот человек прожил свою жизнь мужчиной, был воином и умер, как воин. Весь Новый район, не побоюсь этого слова, многие его однополчане, родственники, да и многие в Абхазии знают картину произошедшего", - сказал он.

Кварчия поделился с силовиками известной ему версией произошедшего. По его словам, Беслан Дзыба был ранен и защищался своим огнестрельным оружием. Откуда оно у него было, ему доподлинно неизвестно, но предположил, что оно могло быть добытым во время войны в Абхазии.

Защищаясь от нападения, подчеркнул Кварчия, Дзыба начал отстреливаться и произвел четыре выстрела. Пятый патрон заклинил в то время, когда к нему уже шли люди с автоматом.

"У него заклинил пистолет, и он был расстрелян. Далее были контрольные выстрелы через несколько секунд тем же автоматчиком. Это знает каждый молодой и взрослый человек в Новом районе. Хочу отметить, что Беслан не входил ни в какой криминальный клан, ни в какую криминальную группировку. Этот человек занимался общественной деятельностью и это могут подтвердить очень многие люди", - сказал он.

Депутат Народного собрания с разрешения семьи Дзыба, его боевых друзей и соседей обозначил их позицию. По его словам, все эти люди крайне возмущены с формулировкой МВД Абхазии в сводке происшествий, опубликованной на сайте ведомства о том, что Беслан Дзыба совершил умышленное убийство. Он счел это неверным с моральной точки зрения и нелогичным, исходя из того, что он выстрелил в людей, которые подъехали к нему на трех машинах с автоматами, гранатами, с разгрузками, рожками для патронов.

Согласно материалам уголовного дела, 17 июля, около 20:00, Руслан Гудалия, Игорь Гудалия, Гарри Авидзба и Аслан Зухба, вооруженные огнестрельным оружием и боеприпасами, незаконно перевозимыми группой лиц по предварительному сговору, на автомобиле Nissan Skyline под управлением Аслана Зухба прибыли к пивному бару на пересечении улиц В. Лакоба и 30-е Сентября в Сухуме на встречу с Бесланом Дзыба. Группу сопровождали еще трое человек, следовавших на двух автомобилях.

Во время встречи между Дзыба и Гудалия Русланом, Авидзба и Зухба произошла ссора, переросшая в драку. После чего Беслан Дзыба из имевшегося огнестрельного оружия неустановленного образца умышленно совершил убийство Руслана Гудалия и ранил Аслана Зухба. Игорь Гудалия, наблюдавший за всем происходящим из салона автомобиля, также вооруженный автоматическим оружием неустановленного образца, действуя из мести общеопасным способом, произвел не менее 10 выстрелов в помещении пивного бара, убив Беслана Дзыба.