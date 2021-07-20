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МЧС Абхазии предупредило об ухудшении погоды после 23 июля

© Sputnik / Марианна Кубрава
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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По данным МЧС Абхазии, в текущем туристическом сезоне 2021 года на воде погибло десять человек.

СУХУМ, 20 июл - Sputnik. МЧС Абхазии призвало граждан и гостей республики соблюдать меры предосторожности при непогоде, которая может наступить, по прогнозам, после 23 июля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечают в ведомстве, синоптики прогнозируют, что сильная жара в Абхазии сменится 22 и 23 июля прохождением грозового фронта: пройдут ливневые дожди, местами с градом, прогремят грозы.

Подчеркивается, что предупреждение в особенности касается туристов, отдыхающих в горной части страны.

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