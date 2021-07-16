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Обеспечение безопасности на пляжах Абхазии обсудили в МЧС

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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По данным МЧС Абхазии, в текущем туристическом сезоне 2021 года на воде погибло десять человек.

СУХУМ, 16 июл - Sputnik. Совещание по проблеме безопасности граждан и гостей Абхазии на пляжах республики в летний период обсудили в МЧС по поручению президента Аслана Бжания. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

© Sputnik / Томас Тхайцук
Президент поручил до конца недели решить вопрос с безопасностью на пляжах Абхазии

На встрече присутствовали представители Министерства по туризму и администраций районов.

На расширенном заседании 12 июля Аслан Бжания поручил "собраться вместе руководителям городских и районных администраций, МЧС и Минтуризма и определиться с ситуацией на пляжах".

Только с начала турсезона в Абхазии на воде погибли десять человек, сообщил первый заместитель министра по ЧС, генерал-майора Тигран Делибалтян.

Он отметил, что основаная причина трагедий – пренебрежения правилами безопасности, в том числе и купание в нетрезвом виде.

На совещании снова рассказали, что из 17 пляжей по республике только пяти соответствуют нормам. На пляже, согласно нормативам, должны быть:

  • оборудованный спасательный пост,
  • подготовленный персонал,
  • смотровая вышка,
  • спасательная лодка,
  • купальные и технические зоны должны быть огорожены специальными буями.

Отмечается, что подготовка пляжей в соответствии с нормативами входит в компетенцию районных администраций, и на это необходимо отдельно закладывать финансирование.

Государственная инспекция по маломерным судам могла бы оказать помощь в аттестации делегированных из районов спасателей, заявил начальник ГИМС МЧС Тенгиз Сабуа.

По итогам совещания участники подчеркнули, что республика нуждается в разработке и внедрении целевой программы обеспечения безопасности на водных объектах, а также более четкого правового регулирования взаимоотношений между районными органами власти и представителями турбизнеса.

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