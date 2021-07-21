Минтуризма Абхазии рассказало о промежуточных итогах летнего сезона

СУХУМ, 21 июл – Sputnik. Нынешний туристический сезон по многим направлениям уже побил показатели 2019 года, о чем на радио Sputnik рассказал замминистра по туризму Абхазии Астамур Барциц.

"К 19 июля 2019 года Новоафонской пещерой было обслужено 105 274 человека. В этом году 210 952 человека. Разница очевидная. За весь 2019 год Рицинский национальный реликтовый парк посетили 385 тысяч человек, по 11 июля текущего года – 297 тысяч человек. Если проводить аналитику или сравнение – явное увеличение", - отметил он.

По его словам, мест в объектах размещения страны уже практически нет. Как и в прошлые сезоны, сначала заполнился туристами Гагрский район, затем Сухум, Новый Афон и Гудаута. Наблюдается большое количество гостей в частном секторе и пансионатах в селе Кындыг Очамчырского района, где расположен сероводородный горячий источник.

Такой спрос на абхазское направление вызван тем, что Россия в период пандемии коронавируса закрыла границы со многими странами, а также правилами въезда, которые эти страны ввели для иностранных граждан в связи с угрозой распространения коронавируса, считает Барциц.

Он добавил, что туристов также привлекает в Абхазии ее аутентичность, умение принимать гостей, ее традиции и культура.

"В этом году мы должны продемонстрировать высокий уровень качества приема, размещения туристов. Чему соответствует цена-качество. Все это нужно для того, чтобы люди в следующем году решили к нам вернуться. Хотелось бы также отметить, что у нас есть свой постоянный турист, который из года в год приезжает к нам в республику", - сказал Барциц.

Средний ежегодный показатель по посещаемости туристами Абхазии составляет около одного миллиона человек. Наблюдается существенное увеличение количества гостей, прибывающих в республику с однодневной экскурсией, но страна не может принять туристов на длительный период больше, чем у нее есть койко-мест.

По статистике, в среднем один турист проводит в Абхазии семь-восемь дней, сказал Барциц и отметил, что было бы предпочтительнее, если бы гости отдыхали на территории республики 12-14 дней. Для этого нужно увеличивать номерной фонд и должны начать работать санаторно-курортные объекты, где они в том числе смогли бы подлечиться. Такие объекты пользуются наибольшим спросом, как показывает практика.

Замминистра туризма прогнозирует, что летне-курортный период, вероятно, продлится до октября включительно.

В восточной части Абхазии существенного увеличения количества туристов не наблюдается. Главная проблема такой тенденции заключается в транспортной логистике и отдаленным расположением этой части страны от основных экскурсионных направлений, которые посещают гости в рамках однодневных экскурсий.

Инфраструктура Абхазии справляется с таким наплывом туристов, но не без проблем, сказал Барциц. В первую очередь сложности наблюдаются на автодорогах страны в связи с большим количеством транспорта, что периодически приводит к небольшим заторам.

Барциц также напомнил, что Министерство туризма Абхазии совместно с санитарно-эпидемиологической службой страны проверяют отели страны на соблюдение ими мер рекомендаций по защите от коронавирусной инфекции.

Он заверил, что в отелях Абхазии соблюдаются рекомендации медиков по защите постояльцев и персонала от коронавирусной инфекции, и отельеры очень серьезно подходят к этому вопросу.

Барциц уточнил, что согласно рекомендациям СЭС, в случае выявления очагов коронавирусной инфекции среди туристов, в отеле должна быть предусмотрена возможность изоляции заболевшего человека. Также персонал должен вызвать медицинскую службу.

По соглашению между Минздравами Абхазии и России, в котором прописана маршрутизация госпитализации пациентов с COVID-19, пациента вывозят на территорию России.