Абхазия запросит у России поставку электроэнергии для работы майнеров

Деятельность по добыче криптовалют и ввоз оборудования для майнинга в Абхазию запрещены до 31 марта 2022 года.

СУХУМ, 21 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Для создания условий потребления электричества майнерами Абхазия планирует организовать поставку электроэнергии из России с разделением учета потребления от распределительных сетей "Черноморэнерго", сказала министр экономики, вице-премьер Абхазии Кристина Озган на брифинге для журналистов.

По словам министра, будут предусмотрены точки размещения майнинг-оборудования с учетом пропускной способности и мощностей подстанций "на условиях минимизации нагрузок на сети".

"В целях решения данного вопроса по поручению президента проведены переговоры с российской стороной о поставках электроэнергии. В настоящее время мы приступили к согласованию проекта договора на поставку электроэнергии", - добавила министр.

Также, по словам Озган, президент Аслан Бжания написал обращение в адрес Правительства России о рассмотрении возможности предоставления республике условий закупки электричества и оплаты услуг по его передаче на таких же принципах, как и для республик Северного Кавказа и Южной Осетии, так как стоимость поставок в Абхазию в два раза выше.

"Таким образом, мы выстраиваем правовую основу для обеспечения поставок электроэнергии в Абхазию, которая будет основываться на договоре поставки и алгоритме формирования стоимости поставки", - сказала министр.

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На брифинге министр отметила, что часто действующее правительство критикуют за принятые решения по вопросам майнинга криптовалют. Кристина Озган напомнила, что в декабре 2018 года Правительство Абхазии ввело временные ограничения на добычу криптовалюты, но не запретила ввоз оборудования.

В сентябре 2020 года новое постановление Правительства предусматривало легализацию уже ввезенного в Абхазию оборудования, запрет на ввоз аппаратов для майнинга, внесение законодательных инициатив о лицензировании этого вида деятельности и налогообложении, определение "Черноморэнерго" допустимых мощностей для предоставления потребителям, заключение договора на техприсоединение, заключение договора поставки электричества, в котором указана необходимость наличия прибора учета.

"Самым главным, на мой взгляд, пунктом было то, что для того, чтобы заниматься этим видом деятельности, необходимо определить параметры допустимой мощности для последующего предоставления лицам, осуществляющим деятельность по добыче криптовалют", - отметила Озган.

По словам Озган, "Черноморэнерго", несмотря на обращения, не подписало ни одного договора по предоставлению электроэнергии майнерам.

Также Правительство предусмотрело, что в случае, если электричество будет поставляться в Абхазию перетоком или возникнут другие технические проблемы в энергоотрасли, то майнерам работать запретят. Так и произошло в декабре 2020 года, когда Абхазия начала получать свет из России. А в 2021 году были введены меры по ужесточению ответственности за незаконное потребление электричества.

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Согласно действующему абхазскому законодательству, за незаконное потребление электроэнергии следует наложение административного штрафа на граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в размере двадцати минимальных размеров оплаты труда за каждый киловатт мощности. На должностных лиц в размере тысячи минимальных размеров оплаты труда. (МРОТ составляет 60 рублей – ред.)

Присоединение к электрическим сетям в большом объеме для осуществления деятельности по добыче криптовалют наказывается лишением свободы на срок от одного года до трех лет с конфискацией оборудования, используемого для добычи криптовалют.