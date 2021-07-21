Кристина Озган объяснила причину задержки ремонта ВЛ "Ачгуара"

СУХУМ, 21 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Ремонт высоковольтной линии "Ачгуара" затянулся из-за изменения схемы восстановительных работ, рассказала на брифинге вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган.

По ее словам, абхазская сторона еще в октябре 2020 года обратилась к России для оказания финансовой поддержки. Наиболее удобным временем для ремонта был период остановки ИнгурГЭС.

"Но капитальный ремонт не предусматривает полную реконструкцию опор. Провод, который нужно было заменить, и который находился на складах у поставщика, по нагрузкам не соответствовал. Сюда приезжали российские специалисты, которые не рекомендовали использовать провод, который утяжелит саму линию, и во избежание проблем, была выработана общая схема, при которой нужно было изготовить облегченный провод. На его изготовление требовалось два месяца. Сейчас уже практически все завезено, в течение 10 дней мы начнем мобилизацию и приступим к ремонтным работам. Консультацию и технический надзор будет осуществлять российская сторона", - объяснила министр.

Источник финансирования ремонта линии – Инвестпрограмма. Закуп материала обошелся в 106 миллионов рублей, расходы "Черноморэнерго" составят 16 миллионов рублей. Средства были перенаправлены из предусмотренных на составление проектно-сметной документации для строительства пенитенциарного учреждения в Дранде.

"Дело в том, что предусматривалось только мероприятие по подготовке проектно-сметной документации, а источник финансирования работ по строительству (пенитенциарного учреждения-ред.), которое оценивалось в 2,5 миллиарда рублей, не был определен. Существовал риск, что проектно-сметная документация в отсутствии источника финансирования может быть не актуальна в момент его появления. В этом смысле мы деньги перераспределили. Параллельно будут вестись консультации о реализации строительства тюрьмы. Как только будет определен источник финансирования и порядок реализации, объект будет возвращен в Инвестпрограмму", - рассказала Озган.

Линия Ачагуара была построена в 1956 году. Пропускная способность "Ачгуары" составляет около 240 мегаватт, при перегрузах по линии пускают 280 мегаватт. При замене старых проводов на новые появится возможность увеличить пропускную способность до 320 мегаватт.