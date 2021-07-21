00:23 22 Июля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.49
  • EUR87.60
Поиск

Кристина Озган объяснила причину задержки ремонта ВЛ "Ачгуара"

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (436)
46012
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/04/11/1032238465.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210721/1032884572/Kristina-Ozgan-obyasnila-prichinu-zaderzhki-remonta-VL-Achguara.html

Наиболее удобным временем для ремонта на высоковольтной линии "Ачгуара" был период остановки ИнгурГЭС, работы должны были завершиться к 1 мая.

СУХУМ, 21 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Ремонт высоковольтной линии "Ачгуара" затянулся из-за изменения схемы восстановительных работ, рассказала на брифинге вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган.

© Sputnik / Асмат Цвижба
Озган рассказала, когда поставят оборудование для ремонта на ВЛ "Ачгуара"

По ее словам, абхазская сторона еще в октябре 2020 года обратилась к России для оказания финансовой поддержки. Наиболее удобным временем для ремонта был период остановки ИнгурГЭС.

"Но капитальный ремонт не предусматривает полную реконструкцию опор. Провод, который нужно было заменить, и который находился на складах у поставщика, по нагрузкам не соответствовал. Сюда приезжали российские специалисты, которые не рекомендовали использовать провод, который утяжелит саму линию, и во избежание проблем, была выработана общая схема, при которой нужно было изготовить облегченный провод. На его изготовление требовалось два месяца. Сейчас уже практически все завезено, в течение 10 дней мы начнем мобилизацию и приступим к ремонтным работам. Консультацию и технический надзор будет осуществлять российская сторона", - объяснила министр.

Источник финансирования ремонта линии – Инвестпрограмма. Закуп материала обошелся в 106 миллионов рублей, расходы "Черноморэнерго" составят 16 миллионов рублей. Средства были перенаправлены из предусмотренных на составление проектно-сметной документации для строительства пенитенциарного учреждения в Дранде.

"Дело в том, что предусматривалось только мероприятие по подготовке проектно-сметной документации, а источник финансирования работ по строительству (пенитенциарного учреждения-ред.), которое оценивалось в 2,5 миллиарда рублей, не был определен. Существовал риск, что проектно-сметная документация в отсутствии источника финансирования может быть не актуальна в момент его появления. В этом смысле мы деньги перераспределили. Параллельно будут вестись консультации о реализации строительства тюрьмы. Как только будет определен источник финансирования и порядок реализации, объект будет возвращен в Инвестпрограмму", - рассказала Озган.

Линия Ачагуара была построена в 1956 году. Пропускная способность "Ачгуары" составляет около 240 мегаватт, при перегрузах по линии пускают 280 мегаватт. При замене старых проводов на новые появится возможность увеличить пропускную способность до 320 мегаватт.

Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (436)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
По пояс в воде: наводнение в китайской провинции Хэнань
Известный вирусолог: тест на антитела - гадание на кофейной гуще
График выплат российских пенсий в Абхазии: июль
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться