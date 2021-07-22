Праздничные мероприятия ко Дню Государственного флага отменены в Абхазии

День флага Республики Абхазия отмечался ежегодно 23 июля, в этом году государственному символу страны исполняется 29 лет.

СУХУМ, 22 июл – Sputnik, Бадри Есиава. День Государственного флага не будут отмечать в Абхазии в связи с пандемией коронавируса, об этом корреспонденту Sputnik рассказали руководители и представители городских и районных администраций.

Зампредседателя Госкомитета Абхазии по делам молодежи и спорту Мадины Воуба отметила, что в Сухуме этот праздник отменен из-за погодных условий и эпидемиологической обстановки.

"Мы планировали шествие с флагами и забег утром. Ничего грандиозного или же концерта не было запланировано. В связи с погодными условиями и пандемией решили не проводить", - отметила она.

В Гудауте планируют в праздничный день транслировать абхазскую музыку через уличные рупоры. В Ткуарчале, Очамчыре и Гулрыпше также массовых мероприятий не будет, но сотрудники местных администраций планируют возложить цветы к мемориалам павшим в Отечественной войне народа Абхазии. В Галском районе тоже праздник пройдет без торжеств.

23 июля 1992 года Верховный Совет Абхазии утвердил Государственный флаг и герб Республики Абхазия по эскизам художника Валерия Гамгия. Шить госсимволику доверили работникам сухумской фабрики "Дом мод", которые выполняли заказ втайне от коллег и под угрозами расправы.

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