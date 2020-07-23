Символ свободы: как у Абхазии появился свой флаг

Абхазия отмечает День Государственного флага республики. В этом году Государственному флагу Абхазии исполняется 28 лет.

23 июля 1992 года Верховный Совет Абхазии утвердил Государственный флаг и герб Республики Абхазия по эскизам художника Валерия Гамгия. Шить госсимволику доверили работникам сухумской фабрики "Дом мод", которые выполняли заказ втайне от коллег и под угрозами расправы. О том, как у Абхазии появился свой флаг, как его изготовляли и что он символизирует, читайте в материале Sputnik.

Как у Абхазии появился свой флаг

Государственный флаг был утвержден на сессии Верховного Совета республики в условиях жесткого противостояния абхазской и грузинской фракций депутатов.

Утверждение Государственной символики и изменение названия страны с Автономной Социалистической Советской Республики Абхазия на Республику Абхазия стало возможным только после прекращения действия Конституции Абхазской АССР 1978 года и восстановлении Конституции ССР Абхазии 1925 года. Согласно этому основному закону, при утверждении названия и символики государства не требовалось две трети голосов, поэтому проабхазски настроенные депутаты смогли принять это решение простым большинством без участия грузинских парламентариев.

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Что символизирует флаг Абхазии

Эскиз современного абхазского флага разработал абхазский художник Валерий Гамгия. При этом он отразил в изображении флага символ Абхазской государственности, известный еще со времен Абхазского царства VIII - X веков. Это раскрытая белая ладонь на красном фоне, изображение которой развивалось над Себастополисом - предшественником современного Сухума - еще 12 столетий назад. Зеленые и белые полосы на флаге Абхазии, по задумке автора, отсылают к флагу существовавшей в 1918 году Горской республики, в которую входила и Абхазия. © Sputnik / Томас Тхайцук Знамя под защиту: символ Победы Абхазии теперь охраняется законом

Согласно официальной версии, чередование зеленых и белых полос на флаге Горской республики - символ веротерпимости кавказских народов, где ислам (зеленый цвет) мирно сосуществовал с христианством (белый цвет). Абхазия, как древняя христианская страна, была представлена на флаге Горской республики белой полосой.

Семь пятиконечных звезд над ладонью — это семь основных районов исторической Абхазии: Садзен (Джигетия), Бзып, Гумаа, Абжьыуаа, Самурзакан, Дал-Цабал, Псху-Аибга.

Как шили флаг Абхазии

Эскиз флага, подготовленный Гамгия, предстояло воплотить в жизнь модельеру сухумского "Дома мод" Арде Аршания–Ардзинба. Именно сшитый ею флаг и был представлен на суд депутатов Верховного Совета и утвержден в качестве государственной символики на исторической сессии 27 лет назад.

Главная задача модельера и ее помощников Шалвы Зантария и Лидии Таркил заключалась в том, чтобы в точности воспроизвести заданные пропорции. В частности, ширина полотнища должна быть в два раза меньше длины, а ширина красного прямоугольника в верхней части флага равна ширине трех его полос.

Ответственный заказ работница сухумской фабрики "Дом мод" выполняла дома, втайне от коллег, большинство из которых были грузинской национальности и негативно относились к кампании утверждения абхазской государственной символики. Арда Аршания-Ардзинба вспоминает, что сразу после того как приступила к пошиву, в ее адрес и в адрес директора фабрики посыпалось множество угроз.

© Sputnik Астанда Ардзинба Модельер Арда Аршания.

"На телефон стали приходить многочисленные звонки с угрозами, работать в цеху стало небезопасно. Меня с двумя помощниками, нагрузив рулонами ткани и эскизами, отправили работать домой", — рассказала модельер.

Процесс проходил под неусыпным контролем Валерия Гамгия.

"Художник проводил с нами много часов, контролировал процесс, где-то просил убрать зеленого, добавить красного, что-то подправить, мы искали идеальные пропорции", — поделилась воспоминаниями Аршания–Ардзинба.

Судьба флага

Рабочие варианты флага художник Валерий Гамгия относил на суд парламентской комиссии, члены которой также вносили свои коррективы. Итоговый вариант флага одобрил председатель Верховного Совета Абхазской АССР Владислав Ардзинба. После этого шелковое полотно размером 1,5 метра на 70 сантиметров представили на Народном сходе в Сухуме.

"На Республиканском стадионе в Сухуме собрались люди со всех концов Абхазии, наш первый флаг вынес к собравшимся всадник из села Лыхны. После чего знамя пронесли по всей набережной столицы", — вспоминает модельер.

14 августа 1992 года, спустя всего три недели после утверждения госсимволики Абхазии в республику вошли войска Госсовета Грузии. Была развязана война, которая длилась более года и унесла жизни тысяч людей. Уже с первых дней боевых действий абхазские воины несли бело-зеленое знамя, которое стало символом борьбы за свободу и независимость.

С началом военных действий семья Арды Аршания-Ардзинба вынуждена была выехать из Сухума, дальнейшая судьба первого флага республики модельеру была неизвестно. В СМИ сообщалось, что сшитый ею флаг был передан видному деятелю абазинского народа Олегу Этлухову во время первого Конгресса абхазо-абазинского народа в селе Лыхны в октябре 1992 года. Спустя два десятилетия, в 2013 году, полотнище вернулось в Абхазию. В настоящее время флаг хранится в музее Боевой Славы имени Владислава Ардзинба в Сухуме.

О том, как в Абхазии отметят День флага в 2020 году читайте в материале Sputnik Абхазия.

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