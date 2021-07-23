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Михаил Логуа освобожден от должности главы "Черноморэнерго"

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (438)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210723/1032891636/Mikhail-Logua-osvobozhden-ot-dolzhnosti-glavy-Chernomorenergo.html

Бывший вице-президент Абхазии Михаил Логуа руководил "Черноморэнерго" в течение года, с июля 2020-го по июль 2021-го.

СУХУМ, 23 июл - Sputnik. Михаил Логуа покинул пост генерального директора "Черноморэнерго" по состоянию здоровья, приказ о его освобождении от должности подписала вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристин Озган, сообщает "Апсныпресс".

Логуа был назначен генеральным директором РУП "Черноморэнерго" 17 июля 2020 года. Он сменил на посту Аслана Басария, который руководил Госкомпанией с 2014 года.

В декабре 1993 года на базе Управления электрических сетей было создано Министерство энергетики Республики Абхазия.

В феврале 1995 года на базе Министерства энергетики создана Государственная компания "Абхазэнерго", которую возглавил бывший министр энергетики Хута Джинджолия. Уже в июне того же года Госкомпания "Абхазэнерго" была переименована в Государственное акционерное общество закрытого типа "Черноморэнерго". Сегодня компания имеет статус республиканского унитарного предприятия. 

 

Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (438)

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