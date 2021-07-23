Михаил Логуа освобожден от должности главы "Черноморэнерго"

Бывший вице-президент Абхазии Михаил Логуа руководил "Черноморэнерго" в течение года, с июля 2020-го по июль 2021-го.

СУХУМ, 23 июл - Sputnik. Михаил Логуа покинул пост генерального директора "Черноморэнерго" по состоянию здоровья, приказ о его освобождении от должности подписала вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристин Озган, сообщает "Апсныпресс".

Логуа был назначен генеральным директором РУП "Черноморэнерго" 17 июля 2020 года. Он сменил на посту Аслана Басария, который руководил Госкомпанией с 2014 года.

В декабре 1993 года на базе Управления электрических сетей было создано Министерство энергетики Республики Абхазия.

В феврале 1995 года на базе Министерства энергетики создана Государственная компания "Абхазэнерго", которую возглавил бывший министр энергетики Хута Джинджолия. Уже в июне того же года Госкомпания "Абхазэнерго" была переименована в Государственное акционерное общество закрытого типа "Черноморэнерго". Сегодня компания имеет статус республиканского унитарного предприятия.