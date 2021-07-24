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Житель Сухума арестован за попытку ввезти в Абхазию наркотики

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210724/1032896423/Zhitel-Sukhuma-arestovan-za-popytku-vvezti-v-Abkhaziyu-narkotiki.html

Мужчина был задержан сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Абхазии совместно со службой госбезопасности республики.

СУХУМ, 24 июл - Sputnik. В отношении жителя Сухума Ильи Заикина 1979 года рождения судом была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Об этом сообщает пресс-служба МВД Абхазии.

Заикина задержали после пересечения зоны таможенного контроля на КПП "Псоу. 

"При личном досмотре в присутствии приглашенных в качестве понятых граждан мужчина естественным путем выдал хранимый в себе заизолированный сверток", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Задержанный объяснил, что купил наркотическое средство в Адлерском районе и проглотил, чтобы перевезти на территорию Абхазии.

Уголовное дело в отношении Заикина возбуждено по факту незаконного приобретения, хранения и перевозки, а также ввоза на территорию Абхазии наркотического вещества в особо крупном размере.

Расследование проводит следственная группа линейного управления внутренних дел на транспорте МВД Абхазии.

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