Житель Сухума арестован за попытку ввезти в Абхазию наркотики

СУХУМ, 24 июл - Sputnik. В отношении жителя Сухума Ильи Заикина 1979 года рождения судом была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Об этом сообщает пресс-служба МВД Абхазии.
Заикина задержали после пересечения зоны таможенного контроля на КПП "Псоу.
"При личном досмотре в присутствии приглашенных в качестве понятых граждан мужчина естественным путем выдал хранимый в себе заизолированный сверток", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Задержанный объяснил, что купил наркотическое средство в Адлерском районе и проглотил, чтобы перевезти на территорию Абхазии.
Уголовное дело в отношении Заикина возбуждено по факту незаконного приобретения, хранения и перевозки, а также ввоза на территорию Абхазии наркотического вещества в особо крупном размере.
Расследование проводит следственная группа линейного управления внутренних дел на транспорте МВД Абхазии.
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