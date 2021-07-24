Тело утонувшего накануне туриста обнаружили у берегов Гагры

С начала 2021 года в акватории Абхазии погибли двенадцать человек, по данным Министерства по чрезвычайным ситуациям.

СУХУМ, 24 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Тело утонувшего накануне туриста из Санкт-Петербурга обнаружили у берегов Гагры утром в субботу 24 июля, рассказал Sputnik министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния.

"Житель Санкт-Петербурга утонул 22 июля в Гагре. Сегодня в 8:55 мы получили информацию о том, что обнаружено тело мужчины в воде в районе гостиницы "Абхазия". Наши спасатели выехали на место, вытащили его из моря и отвезли на опознание. Тело было опознано супругой и родственниками", - отметил он.

Квициния добавил, что трагедия произошла на глазах у людей. При попытке спасти мужчину едва не утонул еще один человек, которого удалось извлечь из воды.

Министр уточнил, что с начала года в акватории Абхазии погибли 12 человек, большая часть из них утонула в июне и июле. В МЧС Абхазии проходят теоретические и практические занятия по правилам поведения и спасения на воде. К ним привлечены непрофильные подразделения, в чьи прямые профессиональные обязанности не входит непосредственное спасение на воде.

Тренирует личный состав МЧС республики руководство Государственной инспекции по маломерным судам.

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