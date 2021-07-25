Лыхненское восстание, или трудности перевода: что произошло в 1866 году

В день 155-летия со дня начала Лыхненского восстания 1866 года абхазский историк Сослан Салакая рассказал Sputnik о предпосылках народного восстания и о его последствиях.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Народный сход, начавшийся 26 июля 1866 года на историческом месте "Лыхнашта", где абхазы издревле обсуждали самые острые вопросы, перерос в восстание, получившее в исторической науке название Лыхненское восстание.

"Это событие многоплановое, одно из самых крупных восстаний второй половины XIX века в Российской империи и одно из крупнейших в истории Абхазии", — отметил кандидат исторических наук, заместитель директора Абхазского института гуманитарных исследований Сослан Салакая.

По мнению ученого, причиной восстания стали несколько факторов.

"Наложилось несколько факторов, которые способствовали восстанию. В 1864 году Абхазское княжество было упразднено, к тому же на это время пришлось окончание Кавказской войны, и значительная часть горцев западного Кавказа была вынуждена покинуть свою родину. Все это не могло не наложить свою печать на события 1866 года", — отметил он.

Еще одним фактором, способствовавшим народному волнению, стала попытка проведения крестьянской реформы царскими властями, пояснил Салакая.

"Когда Абхазия стала частью Российской империи, Российская империя решила провести здесь крестьянскую реформу, однако члены комиссии по реформе не нашли опоры ни в крестьянах, ни в дворянах. Основные положения реформы заключались в освобождении от крепостного права, однако в Абхазии это встретило непонимание в первую очередь абхазского крестьянства. Как известно, большинство абхазских крестьян были свободными крестьянами, которые не понимали, за что они должны платить выкуп за свободу", — говорит историк.

Даже зависимые категории крестьян не были крепостными в классическом понимании этого слова, потому что крепостной крестьянин — это тот, который не имеет собственной земли, и потому он должен работать на помещика. В Абхазии же любой крестьянин, даже самой низшей категории, был собственником земли, и поэтому в отличие от крепостного в России или Грузии его нельзя было продать, подарить, отнять у него землю и так далее, отметил Салакая.

"О недовольстве крестьян узнал начальник Сухумского военного округа полковник Коньяр. Он решил собрать народный сход в селе Лыхны, для того чтобы объяснить все преимущества реформы. Он выступил с речью, где пытался объяснить причину проведения реформы, но с ответной речью выступил небезызвестный оратор Осман Шамба. Его речь длилась до шести часов, как писал один из участников схода, двое переводчиков потеряли голос и один охрип. Осман Шамба высказал требования абхазского крестьянства. После этого снова выступил Коньяр. Дальше произошло недопонимание, иногда прямой перевод приводит к печальным последствиям. В своей речи Коньяр, пытаясь объяснить, какая наступит счастливая жизнь у абхазов после того, как проведут реформу крестьянства, он в том числе сказал такую фразу: "Ваши женщины снимут свои шаровары и будут ходить в платьях как во всем мире". Неточность перевода была воспринята как оскорбление. Кто-то не выдержал и произвел выстрел", — восстановил события того дня ученый.

Люди, подумав, что наступила пора действовать, убили Коньяра и многих сопровождавших его лиц, вспыхнуло массовое восстание.

"В разгар этого восстания 29 июля общественный деятель, поэт, сын последнего владетельного князя Михаила Шервашидзе-Чачба Георгий был провозглашен владетельным князем Абхазии, то есть ликвидация государственности тоже не могла не задевать чувств абхазов, и они пытались восстановить государство", — добавил Салакая.

Но силы оказались не равны. В Абхазию прибыли русские войска, и восстание было подавлено, многие люди оказались в тюрьмах, но самое трагическое последствие тех событий – махаджирство.

"Причем, в начале у царской власти появилась мысль выслать "виновное" абхазское население в Новороссийскую губернию — это степные районы южной Украины, то есть места, совершенно противоположные, в которых жили абхазы. Однако затем они решили, что гораздо выгоднее будет выслать абхазов в Турцию. Был предпринят ряд мер, в том числе и дипломатических. Российская империя долго и упорно вела переговоры с Турцией, которые вынудили принять значительное число беженцев, и 20 тысяч человек официально были депортированы из страны", — рассказал ученый.

Лыхненское восстание — одна из самых трагических страниц истории Абхазии, его последствия ощущаются до сих пор, заключил ученый.

Через несколько месяцев после трагической кончины в глубине России политического ссыльного, бывшего владетельного князя Михаила Шервашидзе, в Абхазии вспыхнуло восстание. Оно началось 26 июля 1866 года на семитысячном народном сходе в селе Лыхны. В этот день возмутившимися абхазами были убиты начальник Сухумского военного отдела полковник Коньяр, чиновники Черепов, Измайлов, 4 офицера и 54 казака. Восстание стремительно распространилось от села Калдахвара до Цебельды, Дала и Сухума. В нем приняли участие до 20 тысяч человек.