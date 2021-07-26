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Началась подготовка к укладке ливневок в рамках Инвестпрограммы в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Ремонтно-восстановительные работы на трех улицах Сухума проводятся за счет Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии.

СУХУМ, 26 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. На улице Абазинская в Сухуме началась подготовка к укладке ливневых канализаций, сказал в интервью Sputnik заместитель начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства Сухума Руслан Авидзба.

"Финансирование по Инвестпрограмме на закупку труб для ливневых канализаций было выделено. Сегодня загружается первая партия труб и ожидается, что в среду или четверг товар прибудет в Абхазию, подготовительные работы по улице Абазинской уже начались", - подчеркнул он.
© Sputnik / Леон Адлейба
Замена ливневок на трех улицах Сухума завершится в первом полугодии 2021 года

По мере доставки в республику труб для устройства ливневых канализаций работы начнутся также на улицах Джонуа и Гулиа, рассказал Руслан Авидзба.

"Будем стараться делать как можно быстрее, ориентировочно ремонт ливневых канализаций займет около полутора месяцев. Трубы заказаны в России, они обладают определенной кольцевой жесткостью, обычные там не уложишь, те что делаются, скажем, в Гудауте, не годятся для ливневых канализаций", - поделился он.

Замена коммуникационных сетей и водопровода на трех улицах столицы была начата в сентябре 2020 года в рамках Инвестиционной программы. Работы были разделены на два этапа – водоснабжение и водоотведение, а также дорожное покрытие.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Подготовительные работы

На работы по улице Джонуа предусмотрен 61 миллион рублей, Абазинская – 35 и Гулиа – 42 миллиона рублей. Протяженность улицы Джонуа 1250 метров, Абазинская - 550 метров и Гулиа 1340 метров.

Ранее в интервью Sputnik заместитель начальника Управления капитального строительства Демир Гамисония заявлял, что заасфальтировать улицы Абазинская, Джонуа и Гулиа в Сухуме планируется к сентябрю 2021 года. 

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