МЧС Абхазии предупредило об ухудшении погоды 27 июля

СУХУМ, 26 июл - Sputnik. В ночь с 26 на 27 июля и в течение завтрашнего дня в Абхазии пройдут сильные проливные дожди, возможно образование смерчей в морской акватории республики и подъем уровня воды в горных реках. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.

Ведомство получило информацию от российских коллег, которую подтверждают синоптики, что в ночь с 26 на 27 июля возможно усиление ветра в порывах до 14-16 метров в секунду.

МЧС призывает соблюдать меры предосторожности при непогоде во избежание непредсказуемых последствий.

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