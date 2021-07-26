00:10 27 Июля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.10
  • EUR87.32
Поиск

МЧС Абхазии предупредило об ухудшении погоды 27 июля

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
378 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/07/04/1032764936.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210726/1032910029/MChS-Abkhazii-predupredilo-ob-ukhudshenii-pogody-27-iyulya.html

Спасатели МЧС Абхазии настоятельно рекомендует соблюдать меры предосторожности и избегать потенциально опасных ситуаций.

СУХУМ, 26 июл - Sputnik. В ночь с 26 на 27 июля и в течение завтрашнего дня в Абхазии пройдут сильные проливные дожди, возможно образование смерчей в морской акватории республики и подъем уровня воды в горных реках. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.

Ведомство получило информацию от российских коллег, которую подтверждают синоптики, что в ночь с 26 на 27 июля возможно усиление ветра в порывах до 14-16 метров в секунду.

МЧС призывает соблюдать меры предосторожности при непогоде во избежание непредсказуемых последствий.

Читайте также:

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Победители и финалисты конкурса iPhone Photography Awards 2021
COVID и энергетика: как прошло последнее заседание весенней сессии Парламента Абхазии
График выплат российских пенсий в Абхазии: июль
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться