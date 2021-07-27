В районах Абхазии продолжаются работы по восстановлению энергоснабжения

Мощные ливни в ночь на 27 июля привели к обрыву линий электропередач, были повалены опоры ВЛ "Бзыбь-220".

СУХУМ, 27 июл - Sputnik, Асмат Цвижба. "Черноморэнерго" ведет восстановительные работы на линиях в Очамчырском, Сухумском и Гудаутском районах после стихии, сообщается на странице предприятия в Facebook.

Восстановительные работы ведутся в селе Джгерда Очамчырского района, селах Гумиста и Яштуха Сухумского района, селах Хыпста, и Звандрипш и в районе совхоза "Дружба" в Гудауте.

Как объяснили в пресс-службе "Черноморэнерго", в части перечисленных населенных пунктов свет подан по аварийной схеме. Остальная часть остается пока без света, но ремонтные работы не займут много времени.