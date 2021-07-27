Убыточная монополия: в Минэкономики обсудили проблемы лесозаготовок

Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган 27 июля провела совещание с представителями Государственного управления лесного хозяйства, Государственного комитета по экологии и директорами лесхозов, на котором обсудили проблемы в лесной отрасли.

СУХУМ, 27 июл - Sputnik. Объем лесосечного фонда, ежегодно утверждаемый Кабинетом министров, не осваивается лесхозами, объем экспорта за последние два года сократился практически вдвое, сообщается на сайте Министерства экономики.

Общая сумма кредиторской задолженность лесхозов перед бюджетом составляет 89 миллионов рублей, дебиторская задолженность – 21 миллион рублей. Потребности внутреннего рынка не удовлетворены даже на 10%, говорится в сообщении.

Кристина Озган привела статистику с 2018 по 2020 год, согласно которой за этот период было заготовлено 43 тысячи кубометров древесины, что значительно меньше показателей прошлых периодов, и вызывает вопрос о целесообразности утверждаемых планов.

Министр экономики отметила, что государство в лице Управления лесного хозяйства создало монополию, чтобы лесной фонд использовался рационально, однако "на деле же практика показала, что государство, предоставив такие исключительные права, получило убытки, недополученные налоги и снижение объемов заготовки".

"Вице-премьер поручила зафиксировать существующую задолженность, согласовать с налоговыми органами график ее погашения и строго соблюдать взятые на себя обязательства. Также Озган напомнила о том, что правительство, утверждая объемы лесосечного фонда, ежегодно регламентирует объем лесовосстановительных работ. Она поручила, в разбивке по каждому лесхозу, предоставить в Министерство экономики отчеты о выполненных лесовосстановительных работах", - говорится на сайте Минэка.

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В ближайшее время Кристина Озган вместе с представителями лесхозов, комитета по экологии и управления лесного хозяйства намерена лично проверить ход лесозаготовительных и лесовосстановительных работ.

"Не должно складываться мнение, что рубим, как хотим, платим как хотим. Давайте возьмем на себя ответственность и отразим это в документах. Разрешить деятельность - не проблема. Надо понять, есть в этом смысл или нет, чтоб не получалось, как сейчас. Лес вырубается, а эффекта ни для отрасли, ни для бюджета нет", - добавила Озган.

Проблему с лесозаготовками ранее обсудили в Кабинете министров. На заседании 30 июня премьер-министр Александр Анкваб назвал ситуацию в этой отрасли удручающей и предложил "взять тайм-аут", чтобы изучить, в каком состоянии абхазский лес.