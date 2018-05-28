Идите лесом: как Абхазии сберечь свое зеленое богатство

Абхазия очень медленно движется в направлении сокращения вырубки лесов, как с этим бороться и какие альтернативы известны миру, рассуждает колумнист Sputnik.

Летом природа нашей страны выглядит по-особенному богато, и, проезжая вдоль бесконечной череды холмов и гор, любуешься разнообразием растительности. Такие безмятежные минуты могут быть омрачены созерцанием пугающей вереницы лесовозов с "кругляком" вековых сосен.

Наблюдал на Рицинской трассе. И так все лето. Лес везут в Бзыбский ДОК. Его режут не на территории Рицинского парка, а на склонах, относящихся к Гагрскому району, выше Гегского водопада. Вероятно, там лесозаготовка разрешена, но масштабы вывоза пугают.

Каждый раз, когда мимо проносится очередной лесовоз, нагруженный идеально ровными стволами деревьев, я представляю себе страшную картину того, что остается там, где их рубили.

© Sputnik . Alexandr Kryazhev Заготовка леса в Абхазии: "защитный" рельеф природы и недоступная Аибга

Деревья – легкие планеты. От их состояния напрямую зависят судьбы людей. Лес — это не просто скопление деревьев, а сложная экосистема, с животными и растениями. Согласно подсчетам ученых, до возникновения человеческой цивилизации на Земле насчитывалось примерно 5,6 триллиона деревьев.

Сейчас же, по оценкам экспертов, их численность сократилась до трех триллионов. Каждую минуту на Земле в среднем уничтожается до 20 гектаров лесонасаждений, а это 48 футбольных полей. Полсотни футбольных полей в минуту. Каждый день. Страшно представить. В год, согласно статистическим данным, человек вырубает до 200 тысяч квадратных километров лесов, а это в свою очередь приводит к гибели десятков тысяч животных. Если каждый год вырубается примерно 13 миллионов гектаров, а вырастает всего шесть миллионов, то не нужно быть академиком, чтобы понять, к чему мы идем.

Абхазия уникальная в этом отношении страна. Больше половины нашей территории покрыто лесами. Есть виды, которые нигде на планете не встречаются. Во времена Советского Союза вырубалось примерно 600 тысяч кубометров леса, что в разы меньше того объема, который вырубается сейчас.

Однако в те времена уход и восстановление леса были совершенно на другом уровне. В период с 2010 по 2015 год оценка запасов древесины сократилась с 103 до 83 миллионов кубометров, и если не предпринимать серьезных усилий по спасению наших лесов, то скоро мы можем остаться без них.

Например, Норвегия — первая страна в мире, которая ввела политику "нулевой вырубки". Согласно этой программе, Норвегия полностью отказывается от вырубки лесов и перестает закупать продукцию "лесного происхождения". По словам ученых, бумагу уже давно можно производить из отходов, для строительства существует множество других материалов, добыча которых не требует вырубки лесов, а про альтернативные виды топлива и говорить будет излишним.

© Sputnik Томас Тхайцук Красная книга Абхазии: более 800 видов флоры и фауны под защиту

Помимо этого, скандинавская страна выделила один миллиард долларов Бразилии на восстановление лесов Амазонки, что позволило спасти более 85 тысяч квадратных километров тропических лесов. Общими усилиями Норвегии и других стран за последние десятилетия объем вырубки лесов в Амазонии сократился на 75%.

Абхазия же очень медленно движется в этом направлении. Выделяемые средства на восстановления лесов мизерны, а заготовка масштабна. К тому же наш рельеф делает затруднительным восстановление традиционным методом лесного покрова на горных участках.

Ученые заявляют, что сеять лес неэффективно, так как значительную долю семян уничтожают грызуны. Однако существует технология выращивания саженцев с закрытой корневой системой. При таком методе саженцы высаживаются в биоразлагаемые горшки. Такой метод позволит уже через 30-40 лет получить необходимое количество технического леса.

С другой стороны республике не хватает специалистов лесного хозяйства. Многие студенты, получившие профильное образование, не продолжают карьеру из-за мизерных зарплат в отрасли.