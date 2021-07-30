Минсельхоз Абхазии рассказал, каким будет урожай ореха фундука в этом году

Показатели собираемости в 2021 году оказались высокими, благодаря тому что было проведено лечение ореха в районах Абхазии.

СУХУМ, 30 июл – Sputnik. По предварительному прогнозу, урожай ореха фундука в 2021 году составит до 12 тысяч тонн, сказал в интервью радио Sputnik заместитель министра сельского хозяйства Дмитрий Хагуш.

"Это отличный показатель. На протяжении прошлых лет и в этом году было проведено лечение в Галском районе, в том числе с применением авиаобработки, на площади в пять тысяч гектаров", - подчеркнул замминистра.

Кроме того, Минсельхоз раздал крестьянам химические вещества для проведения лечения ореховых насаждений, заметил он. При финансовой поддержке России Абхазия получила моторные опрыскиватели, которые, по словам Хагуш, раздали населению вместе с лекарствами для лечения.

Дмитрий Хагуш подчеркнул, что предпринятые в этом году меры дали положительный эффект.

"В прошлые годы мы теряли урожай до 80%, в прошлом и в этом году нам удалось сохранить урожай", - добавил он.

Что касается цены на орех фундук, то какой она будет, пока неизвестно, заметил заместитель министра сельского хозяйства. Он с сожалением отметил, что цену диктует не производитель, а тот, кто его закупает.

В 2020 году Россия оказала помощь Абхазии в борьбе с вредителями на сумму более 130 миллионов рублей. Эти средства были потрачены на приобретение пестицидов, аппаратов для опрыскивания растений, спецтехники и проведения обработки сельхозугодий с помощью авиации.

Читайте также: