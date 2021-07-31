14:55 31 Июля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.14
  • EUR86.99
Поиск

Один человек погиб в аварии в Очамчырском районе

© Sputnik / Леон Адлейба
В Абхазии
Получить короткую ссылку
364 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/06/16/1032675339.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210731/1032944817/Odin-chelovek-pogib-v-avarii-v-Ochamchyrskom-rayone.html

Сигнал о происшествии, которое произошло на 154 километре автотрассы Псоу - Ингур, поступил в МЧС в 00:44 31 июля.

СУХУМ, 31 июл - Sputnik. Один человек погиб в аварии, которая произошла ночью 31 июля в Очамчырском районе у села Араду, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.

По данным ведомства, автомобиль марки "Мерседес" с водителем и тремя пассажирами врезался в дерево, стоявшее у дороги. 

После получения сигнала о происшествии, на место прибыли спасатели.

Они деблокировали людей в машине и вытащили их из автомобиля. В результате происшествия один человек погиб, трое спасены.

Читайте также:

 

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Национальная катастрофа: лесные пожары в Турции
Зоны бедствий: лесные пожары в Турции
График выплат российских пенсий в Абхазии: июль
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться