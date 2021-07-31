Один человек погиб в аварии в Очамчырском районе

Сигнал о происшествии, которое произошло на 154 километре автотрассы Псоу - Ингур, поступил в МЧС в 00:44 31 июля.

СУХУМ, 31 июл - Sputnik. Один человек погиб в аварии, которая произошла ночью 31 июля в Очамчырском районе у села Араду, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.

По данным ведомства, автомобиль марки "Мерседес" с водителем и тремя пассажирами врезался в дерево, стоявшее у дороги.

После получения сигнала о происшествии, на место прибыли спасатели.

Они деблокировали людей в машине и вытащили их из автомобиля. В результате происшествия один человек погиб, трое спасены.

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